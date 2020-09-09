Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска

Голливудский актер, звезда боевиков Чак Норрис обратился к жителям Якутска, поздравив их с Днем города. Видео с артистом опубликовал сайт Ykt.Ru.

"Дорогие жители Якутска, поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах за городом, – заявил Норрис. – Я знаю, что вы прекрасные и умные люди и будете беречь природу".

В этом году Чак Норрис отпраздновал 80-летие. Знаменитый артист родился в городе Вилсон в 1940 году. В конце 60-х годов Чак Норрис познакомился с Брюсом Ли, который помог получить ему первую роль в кино. Дебютной для Норриса стала работа в фильме "Аварийная команда" (1968).

Более крупная роль досталась начинающему актеру в ленте "Путь дракона" (1972), где Чак играл вместе с самим Брюсом Ли. Сцена драки между ними вошла в учебники кино. Среди других знаменитых работ Норриса ленты "Одинокий волк", "Око за око", "Сила одиночки", а также сериалы "Крутой Уокер" и "Китайский городовой".