Чтобы таланты не пропадали. Владимир Шаманов открыл в Барнауле новую спортплощадку

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В торжественном открытии площадки для мини-футбола в Октябрьском районе 10 сентября принял участие Герой России, председатель Комитета по обороне Государственной Думы РФ Владимир Шаманов. Спортивный объект построили при активной поддержке фонда "Защитники Отечества". Теперь ребятишки со всего Потока, мечтающие стать новыми Дзюбами и Миранчуками, каждый день приходят сюда и занимаются футболом бесплатно.

Оторвать детей от гаджетов

Современная футбольная площадка в сквере Химиков – совместный проект фонда Героя России Владимира Шаманова "Защитники Отечества" и Фонда социального содействия Александра Прокопьева. Генерал-полковник Шаманов отметил, что развитию спорта в его фонде уделяют особое внимание.

"Я сегодня с удовольствием проехал по родному городу. Мое поколение выросло на улице. И я помнил это, когда мы в фонде принимали решение о строительстве. Все это мы сделали ради ребят. Дай Бог, чтобы здесь появились не только талантливые футболисты. Ведь спорт вообще воспитывает многие качества для всех профессий: настойчивость, упорство, целеустремленность. Я смотрю на своих внуков: они постоянно сидят в телефонах. Выгоняю их на улицу, чтобы занимались физкультурой. Детям не хватает физических нагрузок и чувства коллективизма. Все это развивают как раз спортивные игры. Жизненные вызовы предоставят ребятам возможности проявить себя. А задача нас, взрослых, – создать юным талантам все условия", – рассказал Герой России.

Ребятам, у которых после торжественного открытия началась тренировка, Герой России вручил памятные сувениры, а администрация Октябрьского района, при поддержке депутатов, подарила новые футбольные мячи.

Новое поле за месяц

Благодаря поддержке спонсоров объект удалось построить всего за месяц. Глава Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что открывать подобные площадки особенно важно для такого непростого района, как Поток.

"Именно в этом районе делалось все для фронта и для победы. Сюда принимали эвакуированные заводы, активно велось поточное строительство жилья. Сегодня на Потоке много ветхого и аварийного жилья. Но мы развиваем район, построили отличный сквер с детской площадкой. Теперь здесь всегда аншлаг. И вот появился новый спортивный узел. Особые слова благодарности нашему земляку Владимиру Шаманову. Мы очень многое делаем с его фондом", – выразил благодарность за помощь Франк.

Глава города подчеркнул, что это не первое и далеко не последнее детское футбольное поле такого уровня. По его словам, партнерство с фондами и предпринимателями позволяет намного быстрее развивать Барнаул и делать его комфортным для жителей.

Вместо земли с кочками

Заниматься на новой площадке дети начали еще летом. 30 июня, во время технической приемки объекта, качество покрытия проверил председатель попечительского совета Фонда В.А. Шаманова Артем Шамков. Еще он заверил, что дети смогут тренироваться здесь абсолютно бесплатно. Уже два месяца тренировки для них по программе "Дворовый инструктор" проводит руководитель клуба "Патриот" Виталий Крючков.

"За два месяца здесь побывал, наверное, каждый второй ребенок с Потока. Мы уже даже всех по именам знаем. 35 детей за это время остались заниматься по программе постоянно. Раньше здесь было просто земляное поле с камнями и кочками, можно было получить серьезную травму. Да и зайти на площадку мог кто угодно. Теперь тут шикарное современное покрытие, а вход на объект мы контролируем, чтобы играли только несовершеннолетние. По-моему, это настоящий подарок для местных ребятишек", – рассказал тренер.

Дети уже успели оценить все достоинства новой площадки. Особый восторг ребят вызывает то, что играть в футбол на современном поле не мешает даже дождь: газон остается сухим.

Восьмилетний нападающий "Патриота" Макар Кузьменко уже месяц занимается в сквере Химиков. Его кумир – Криштиану Роналду. Но юный спортсмен надеется, что в будущем даст фору именитому футболисту.

"Раньше мы занимались на ВРЗ. Но тут гораздо лучше. Поле хорошее и ровное. Очень удобно бегать. Тренер теперь дает нам намного больше новых упражнений. Мне тут очень нравится. Самому хочется играть еще лучше", – рассказал Макар.

На создание спортплощадки ушло более 200 тонн щебня и 100 тонн песка. Кроме футбольного поля, здесь построили также трибуну для зрителей, раздевалку для спортсменов и установили освещение. Сам сквер Химиков, кстати, тоже появился в Барнауле не так давно: заброшенный парк облагородили в 2016 году по программе "Комфортная городская среда".