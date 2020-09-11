Пятница, 11 Сентябрь, 11:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,53
€ 89,3
15°

1046370 +0
Обь
221см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Чтобы таланты не пропадали. Владимир Шаманов открыл в Барнауле новую спортплощадку

, ИА "Амител"
В сквере Химиков появилось бесплатное современное футбольное поле для детей

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В торжественном открытии площадки для мини-футбола в Октябрьском районе 10 сентября принял участие Герой России, председатель Комитета по обороне Государственной Думы РФ Владимир Шаманов. Спортивный объект построили при активной поддержке фонда "Защитники Отечества". Теперь ребятишки со всего Потока, мечтающие стать новыми Дзюбами и Миранчуками, каждый день приходят сюда и занимаются футболом бесплатно.

Оторвать детей от гаджетов

Современная футбольная площадка в сквере Химиков – совместный проект фонда Героя России Владимира Шаманова "Защитники Отечества" и Фонда социального содействия Александра Прокопьева. Генерал-полковник Шаманов отметил, что развитию спорта в его фонде уделяют особое внимание.

"Я сегодня с удовольствием проехал по родному городу. Мое поколение выросло на улице. И я помнил это, когда мы в фонде принимали решение о строительстве. Все это мы сделали ради ребят. Дай Бог, чтобы здесь появились не только талантливые футболисты. Ведь спорт вообще воспитывает многие качества для всех профессий: настойчивость, упорство, целеустремленность. Я смотрю на своих внуков: они постоянно сидят в телефонах. Выгоняю их на улицу, чтобы занимались физкультурой. Детям не хватает физических нагрузок и чувства коллективизма. Все это развивают как раз спортивные игры. Жизненные вызовы предоставят ребятам возможности проявить себя. А задача нас, взрослых, – создать юным талантам все условия", – рассказал Герой России.

Ребятам, у которых после торжественного открытия началась тренировка, Герой России вручил памятные сувениры, а администрация Октябрьского района, при поддержке депутатов, подарила новые футбольные мячи.

Новое поле за месяц

Благодаря поддержке спонсоров объект удалось построить всего за месяц. Глава Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что открывать подобные площадки особенно важно для такого непростого района, как Поток.

"Именно в этом районе делалось все для фронта и для победы. Сюда принимали эвакуированные заводы, активно велось поточное строительство жилья. Сегодня на Потоке много ветхого и аварийного жилья. Но мы развиваем район, построили отличный сквер с детской площадкой. Теперь здесь всегда аншлаг. И вот появился новый спортивный узел. Особые слова благодарности нашему земляку Владимиру Шаманову. Мы очень многое делаем с его фондом", – выразил благодарность за помощь Франк.

Глава города подчеркнул, что это не первое и далеко не последнее детское футбольное поле такого уровня. По его словам, партнерство с фондами и предпринимателями позволяет намного быстрее развивать Барнаул и делать его комфортным для жителей.

Вместо земли с кочками

Заниматься на новой площадке дети начали еще летом. 30 июня, во время технической приемки объекта, качество покрытия проверил председатель попечительского совета Фонда В.А. Шаманова Артем Шамков. Еще он заверил, что дети смогут тренироваться здесь абсолютно бесплатно. Уже два месяца тренировки для них по программе "Дворовый инструктор" проводит руководитель клуба "Патриот" Виталий Крючков.

"За два месяца здесь побывал, наверное, каждый второй ребенок с Потока. Мы уже даже всех по именам знаем. 35 детей за это время остались заниматься по программе постоянно. Раньше здесь было просто земляное поле с камнями и кочками, можно было получить серьезную травму. Да и зайти на площадку мог кто угодно. Теперь тут шикарное современное покрытие, а вход на объект мы контролируем, чтобы играли только несовершеннолетние. По-моему, это настоящий подарок для местных ребятишек", – рассказал тренер.

Дети уже успели оценить все достоинства новой площадки. Особый восторг ребят вызывает то, что играть в футбол на современном поле не мешает даже дождь: газон остается сухим.

Восьмилетний нападающий "Патриота" Макар Кузьменко уже месяц занимается в сквере Химиков. Его кумир – Криштиану Роналду. Но юный спортсмен надеется, что в будущем даст фору именитому футболисту.

"Раньше мы занимались на ВРЗ. Но тут гораздо лучше. Поле хорошее и ровное. Очень удобно бегать. Тренер теперь дает нам намного больше новых упражнений. Мне тут очень нравится. Самому хочется играть еще лучше", – рассказал Макар.

На создание спортплощадки ушло более 200 тонн щебня и 100 тонн песка. Кроме футбольного поля, здесь построили также трибуну для зрителей, раздевалку для спортсменов и установили освещение. Сам сквер Химиков, кстати, тоже появился в Барнауле не так давно: заброшенный парк облагородили в 2016 году по программе "Комфортная городская среда".

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

11.09.2020 10:58
- гость -

Испоганили парк. Сначала дома воткнули, теперь поле. Может ещё сарай-фок построить?

11.09.2020 11:26
Mestnyi122

Молодец Генерал! Пусть дети занимаются.

11.09.2020 11:28
- гость -

1058. А Вы что хотите. Парковку.

11.09.2020 11:33
- гость -

В парке должен быть парк. Строительство спортивный и жилых объектов на территории зелёных зон, которых к слову сказать в нашем городе и так мало, допускать нельзя.

11.09.2020 11:37
Юс

Всё хорошо, молодцы...только кому в голову пришло поставить трибуну за забором?

11.09.2020 11:40
Mestnyi122

11.09.2020 11:33
- гость -
В парке должен быть парк. Строительство спортивный и жилых объектов на территории зелёных зон, которых к слову сказать в нашем городе и так мало, допускать нельзя.
--
Там вполне места для прогулок!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
11:38
Сильный снегопад с метелью обрушились на алтайское село 0
11:23
Адвокат Пашаев заявил, что защищал Михаила Ефремова бесплатно 0
11:08
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 63 человека 2
11:03
Пушок, Тихон и Марсель. В конкурсе "Главная кошка города" выбрали первых финалистов 2
10:50
Чтобы таланты не пропадали. Владимир Шаманов открыл в Барнауле новую спортплощадку 6
10:37
В завтраки барнаульских школьников после жалоб добавят сосиски 21
10:25
В Республике Алтай произошел очередной скачок заболеваемости COVID-19 0
10:13
В Барнауле скончалась известный профессор Тамара Степанская 2
10:02
Обменяй чек на скидку. Магазин белья "Блис" дарит подарки в честь дня рождения 0
09:51
Россия ответила в ООН на сообщения об отравлении Навального "Новичком" 11
09:39
В России предложили сделать общественный транспорт бесплатным 16
09:27
"Сарайчик такой". Евгению Ракшину не разрешили построить ТРЦ "Лето-2" 17
09:14
В Китае оценили эффективность российского лекарства против COVID-19 2
09:02
Какие памятники появились в Барнауле за последние пять лет. И что о них говорят 4
08:50
"Пластилиновое" лицо Пугачевой напугало поклонников 3
08:35
В России нашли способ лечить COVID-19 без ИВЛ 6
08:20
Детские выплаты в сентябре. Сколько денег дадут и кто их получит? 0
08:14
Путин рассказал, сколько в России должно быть безработных к концу 2021 года 9
08:02
Гигантскую "крысу" заметили на заправке в Камне-на-Оби 0
07:46
Эксперты назвали новые стандарты женской красоты 5
07:31
Алтайские пожарные вытащили теленка из ямы и корову из колодца 0
07:17
Как стать донором спермы, кому она нужна и сколько за это платят? 15
07:03
Герман Титов. Путь на космический олимп 12
06:47
Эксперт назвал первые симптомы самого распространенного вида рака 0
06:32
19 лет трагедии 9/11: фото крупнейшей террористической атаки в истории 3
06:15
Две пенсионерки едва не взорвали дом в Алтайском крае 0
06:01
Туман и заморозки до -2. О погоде в Алтайском крае 11 сентября 0
23:54
Такой день. Новый зампред правительства и конец Granmulino 0
23:31
Умерла актриса из "Игры престолов" и фильма о Джеймсе Бонде 1
23:06
Алтайские студенты оказались недовольны масочным режимом в вузах 16
22:54
Виктор Томенко принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России 2
22:31
Барнаульское "Динамо" проиграло третий матч подряд 1
22:04
В Горном Алтае во время сплава погиб турист из Новосибирска 0
21:54
В 11 регионах России произошли вспышки коронавируса 1
21:24
В Минздраве назвали причину половины самоубийств в России 3
21:06
Отмену ЕНВД и переход на другие режимы налогообложения обсудили в России 1
20:56
Житель Алтайского края несколько лет издевался над шестью детьми 0
20:31
Российского боксера приговорили к условному сроку за нападение на росгвардейца 4
20:08
Алтайские подростки попытались угнать авто, но не смогли завести двигатель 1
19:44
Хроника коронавируса. День 165 0
19:29
В России предложили регулировать видео в интернете по правилам телевидения 10
19:05
Алтайский край выполняет показатели по переселению людей из аварийного жилья 0
18:47
В Санкт-Петербурге собака спасла девочку от изнасилования 3
18:28
Барнаульцев наградили в честь Дня города 3
18:09
Более трети россиян поддерживают меры Лукашенко по подавлению протестов 22
17:55
В Алтайском крае слесаря затянуло в конвейер 1
17:41
Опального уральского скимонаха Сергия отлучили от церкви 0
17:28
Это касается почти каждого. Россиянам предложили запретить перевозку более 10 кг икры 4
17:15
Барнаульцы заняли третье место в соревнованиях по копке могил на скорость 13
17:04
"Меня не для этого народ избрал". Лукашенко не собирается отдавать власть 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.