Барнаульское "Динамо" проиграло третий матч подряд

Барнаульское "Динамо" в гостях проиграло "Челябинску" со счетом 0:4. Это поражение для барнаульцев стало третьим подряд.

Хозявеа забили первый гол на 22й минуте. После розыгрыша углового отличился Никита Печенкин. В начале второй половины игры Марат Шайморданов сделал счет 2:0. Незадолго до финального свистка Никита Зырянов довел счет до крупного. А уже в добавленное время Алексей Пипо довершил разгром барнаульцев.

После шести матчей "Динамо" имеет в активе семь очков. В турнирной таблице алтайский клуб опустился на 9 место.

21 сентября команда Александра Суровцева в Барнауле сыграет против лидера турнира - КАМАЗА из Набережных Челнов.