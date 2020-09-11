Глава Барнаула Вячеслав Франк накануне утвердил положение о рабочей группе общественных советников главы Барнаула. Документ размещен на сайте мэрии. В нем подробно регламентируется деятельность нового совещательного органа.

Напомним, рабочая группа создается для того, чтобы давать рекомендации по решению вопросов социально-экономического развития Барнаула. В ее состав должны войти люди, обладающие профессиональным опытом и квалифицированные специалисты из разных областей.

В документе, помимо прочего, сказано, что общественные советники главы города "не вправе разглашать полученную ими в процессе выполнения обязанностей конфиденциальную информацию, использовать свой статус в личных интересах и интересах других лиц".

Возглавлять группу советников будет координатор. Уже известно, что этот пост доверят экс-губернатору Алтайского края Александру Сурикову.

Кандидатуры общественных советников, их специализацию определяет мэр по согласованию с координатором рабочей группы. Важно, что советники получают назначение на весь срок полномочий главы города.

Рабочая группа имеет право готовить экспертные оценки о состоянии дел в различных отраслях городского хозяйства. Кроме того, советникам будет позволено готовить заключения на проекты правовых актов, присутствовать на различных совещаниях и т.п.