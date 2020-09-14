Еще 60 человек в Алтайском крае заразились коронавирусом

Еще 60 случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном оперштабе по ситуации с коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 12 588 человек.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 30, Бийск – 7, Новоалтайск – 4, Троицкий район – 3, Алтайский, Бийский, Петропавловский районы – по 2 заболевших, Рубцовск, Славгород, Краснощековский, Кытмановский, Михайловский, Первомайский, Поспелихинский, Смоленский, Тальменский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки скончались еще двое пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе достигло 390.

В тяжелом состоянии сейчас находится 151 пациент, из них 51 подключен к аппаратам ИВЛ.

Как уже писал amic.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о суточном рекорде по числу заболевших COVID-19. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились 307 930 человек. Предыдущий рекорд продержался неделю.