Мультипликация и 3D-моделирование. Школьников Барнаула приглашают на IT-курсы

В компьютерной академии "Шаг" начался новый набор. Детей от 7 лет приглашают на IT-курсы – отличный вариант дополнительного образования для школьников.

В компьютерной академии процесс обучения построен не так, как в школе или институте. Здесь нет скучных лекций, конспектов и зубрежки, минимум теории и очень много практики. Дети учатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам web-дизайна, робототехнике и многим другим направлениям.

Комплексный подход к образованию позволяет на раннем этапе выявить склонности ребенка и определиться с выбором направления в будущем. Если юный айтишник любит решать логические задачи и с легкостью строит алгоритмы – ему прямая дорога в программисты. Для творческих детей, обладающих художественным вкусом, больше подойдет направление дизайна и 3D-моделирования.

Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками. Задача академии – максимально раскрыть потенциал каждого студента.

Ранее программа компьютерного образования от "Шага" вошла в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии года WSIS в Женеве. Представленная на саммите детская программа "Малая компьютерная академия" получила звание чемпиона в категории "Создание человеческого потенциала".

Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и пройти вступительное тестирование можно в любое время по предварительной записи. Регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "ШАГ"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

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