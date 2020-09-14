Слепому россиянину выдали водительские права

Житель города Медногорска более двух лет имел водительские права, хотя еще в 2018 году врачи поставили ему диагноз "слепота обоих глаз", сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

"Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности, – уточнили в ведомстве. – Тем не менее в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение".

В связи с этим правоохранители обратились в суд с требованием лишить права управления транспортными средствами гражданина в связи с медицинскими противопоказаниями.

Суд подтвердил обоснованность аргументов городской прокуратуры и аннулировал решение о выдаче водительских прав.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют, каким образом слепой человек мог пройти медкомиссию.