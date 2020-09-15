Алтайский Минздрав закрыл больницу в Бийске из-за вспышки COVID-19

В Минздраве Алтайского края подтвердили информацию о закрытии городской больницы № 2 в Бийске, сообщает "Бийский рабочий". Меру приняли в связи со вспышкой коронавируса.

"Подписан приказ, в связи с выявлением случаев заболевания временно приостановлен прием в стационарное отделение. В результате проведенных противоэпидемиологических мероприятий выявлено 29 случаев заболевания среди сотрудников больницы. Весь персонал протестирован", – уточнили в ведомстве.

Издание подчеркивает, что есть сведения о случаях заболевания и среди пациентов стационара. Их перевели в ковидный госпиталь, который открыт на базе этой же больницы. Точное число заразившихся пока неизвестно.

Остальных пациентов продолжат лечить в стационаре до выписки, однако прием новых в связи со вспышкой коронавирусной инфекции не ведется.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском техникуме кинологии и предпринимательства зарегистрировано шесть случаев коронавируса.