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Совратил и угнал. Жителя Алтайского края осудят по двум статьям

, ИА "Амител"
Инциденты произошли в Табунском районе
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

19-летнего жителя Табунского района будут судить по обвинению в совращении несовершеннолетней и угоне автомобиля, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в октябре 2019-го и июне 2020 года парень вступал в интимные отношения с 15-летней школьницей. Помимо этого, в июне молодой человек вместе с другом проник в гараж односельчанина и угнал автомобиль ВАЗ-21074. Как отметили в ведомстве, в течение ночи приятели распивали спиртное и катались на машине, в том числе съездили в Славгород и Яровое.

Во время следствия подозреваемые признали свою вину. В зависимости от роли каждого их обвиняют по статьям "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Дело направили в суд.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.09.2020 10:52
- гость -

проникли не только в гараж односельчанина! но и в чье-то тело
Хотя кого этим в деревне удивишь? А было б им 17 лет???

16.09.2020 11:08
гость

а 15-летняя школьница не согласная была? тогда это изнасилование, а если сама попросила...

16.09.2020 11:26
- гость -

16.09.2020 10:52
- гость - проникли не только в гараж односельчанина! но и в чье-то тело
Хотя кого этим в деревне удивишь? А было б им 17 лет???_______________________А у нас в Барнауле этим кого то можно удивить?!!!!!

16.09.2020 11:28
- гость -

А родителей барышни не лишили родительских прав ???

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