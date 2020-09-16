Совратил и угнал. Жителя Алтайского края осудят по двум статьям

19-летнего жителя Табунского района будут судить по обвинению в совращении несовершеннолетней и угоне автомобиля, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в октябре 2019-го и июне 2020 года парень вступал в интимные отношения с 15-летней школьницей. Помимо этого, в июне молодой человек вместе с другом проник в гараж односельчанина и угнал автомобиль ВАЗ-21074. Как отметили в ведомстве, в течение ночи приятели распивали спиртное и катались на машине, в том числе съездили в Славгород и Яровое.

Во время следствия подозреваемые признали свою вину. В зависимости от роли каждого их обвиняют по статьям "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Дело направили в суд.