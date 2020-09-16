В алтайских горах водитель УАЗа сбил пешехода и перевернулся

В Республике Алтай 63-летний водитель УАЗа наехал на пешехода и допустил опрокидывание автомобиля. Инцидент произошел в урочище Каракол.

Мужчина ехал в сторону озера Каракол и на склоне не справился с управлением. Машина покатилась назад, наехала на 43-летнего пешехода, который шел следом, и опрокинулась.

"В результате происшествия в медицинское учреждение с полученными травмами были доставлены пешеход и пассажир автомобиля УАЗ – жители Алтайского края. Госпитализация потребовалась только пешеходу", – рассказали в республиканском МВД.

Водитель в момент происшествия был трезв и направлялся на сбор кедровых орехов.