У Овнов четверг может начаться с ощущения, что окружающие слишком медленно реагируют на происходящее. Вам захочется ускорить процесс, принять решение за всех и немедленно перейти к делу. Но именно спешка способна создать лишние сложности.

На работе лучше сосредоточиться на одной крупной задаче. Если постоянно переключаться между мелкими поручениями, к вечеру появится чувство усталости без видимого результата. Возможен разговор с руководством или человеком, от которого зависит дальнейшее развитие проекта.

С деньгами осторожнее: привлекательное предложение может оказаться не таким выгодным после изучения деталей.

В личных отношениях вечером вероятен неожиданный разговор. Не готовьте ответы заранее – просто выслушайте человека.

Совет дня: не путайте скорость с эффективностью.