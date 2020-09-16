Алтайский бизнесмен стал победителем конкурса "Лидеры России 2020"

В Солнечногорске состоялась церемония награждения победителей конкурса "Лидеры России 2020". В число 106 суперфиналистов вошел директор дивизиона "БЕРГ Холдинг" Максим Штепин из Алтайского края.

Участники суперфинала решали реальные кейсы от партнеров конкурса, слушали лекции, участвовали в сессиях и встречах с наставниками и партнерами проекта, пишет официальный сайт Алтайского края.

Победителей суперфинала ждет год консультаций от топ-менеджеров крупных компаний и государственных деятелей, а также все суперфиналисты получили миллион рублей на обучение в любом российском вузе.

Конкурс "Лидеры России" проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.