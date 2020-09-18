Томенко провел заседание антинаркотической комиссии Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание антинаркотической комиссии, на которой была рассмотрена наркоситуация в отдельных муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На 1 сентября этого года в крае зарегистрировано 2244 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято почти 294 килограмма наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В Алтайском краевом наркологическом диспансере на учете состоит 7489 человек", – говорится в сообщении.

При этом в целом по результатам предыдущего года наркоситуация характеризовалась как предкризисная только в Зональном, Курьинском, Первомайском, Целинном районах и Новоалтайске.

Как отметил глава Новоалтайска Сергей Еремеев, в прошлом году в городе с диагнозом "наркомания" официально насчитывалось 211 человек, а за шесть месяцев этого года – 199 человек. Также в городе зарегистрировали 143 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

По словам мэра, власти Новоалтайска считают профилактическую работу одной из действенных мер, поскольку значимую роль в этом играют учреждения культуры и спорта, а также рост количества парков, скверов и клубных объединений, что позволяет молодежи "содержательно и с пользой проводить свой досуг".

При этом Еремеев признал, что работу по профилактике наркомании нужно проводить более активно, и сейчас в Новоалтайске продолжаются работы по созданию новых спортплощадок.

"По итогам заседания антинаркотической комиссии Виктор Томенко утвердил перечень поручений. В частности, будет проанализирована укомплектованность центральных районных больниц региона врачами психиатрами-наркологами. Продолжится обучение ответственных специалистов с целью обмена опытом и получения современных знаний в области профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков", – сообщили в пресс-службе.