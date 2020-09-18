Жителя Алтайского края осудят за жестокое избиение подростка и угрозу убийством

18-летнего жителя Рубцовска будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда несовершеннолетнему знакомому и угрозе убийством родственнице.

"В ночное время в феврале 2020 года несовершеннолетний потерпевший находился в гостях у знакомого в одном из общежитий Рубцовска. Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения двумя подростками произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес 17-летнему парню руками множественные удары в область лица и туловища. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью", – рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Также следователи выяснили, что в июне 2020 года обвиняемый угрожал убить кирпичом свою родственницу.

В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Угроза убийством". Обвиняемый признал свою вину полностью. Уголовное дело направили в суд.