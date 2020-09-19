Город стоит. Барнаул сковали девятибалльные пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 19 сентября, по данным на 18:25. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на 9 баллов из 10 возможных (город стоит).
Согласно статистике, по субботам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 6 баллов (движение затрудненное).
В числе наиболее загруженных проезжих частей: шоссе Ленточный бор, проспекты Ленина, Красноармейский и Комсомольский и Строителей, а также улицы Аванесова, Мамонтова, Челюскинцев, Максима Горького, Никитина и Гоголя, переулок Ядринцева и Правобережный тракт.
Дорожную ситуацию осложнили масштабные мероприятия, приуроченные к 290-летию краевой столицы, а также перекрытие дорог, связанное с их проведением.
Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".
Комментарии
Трамваи со Старого базара, надеюсь, ходят. Честно говоря, не поехал из-за того, чтобы не попадать потом в этот коллапс.
Ничего удивительного. Ломанулись на этих стрижей, будто в жизни самолёта не видели. Теперь будут стоять до ночи в пробках. Колхоз 40 лет без урожая
А чего хотели то? Весь город в одно место согнали
А мы собирались компанией поехать, но потом подумали сколько туда народа ломанется, фиг уедешь , да и толпа людей, без масок уже подавляющее большинство, ну нафиг.
Масочный не отменяли, тут хоть и открытый воздух, но ведь рядом все, и потом в транспорте тоже без масок поедут, наверное опять посидеть на самоизоляции хотят и поныть, что запирают, денег нет, хотя все это блажь. Сейчас нагуляются и с детьми же куча народу, потом в школу пойдут они, а дальше привет дистант. По России идет увеличение числа заболевших, а у нас все сняли, следом закроют. Нет что бы заранее подготовится и ограничить вот это все, но нет, как зимой каждый год знают ,что выпадет снег, но в нужный момент оказывается ничего не готово было к такому кол ву снега, в Сибири, ага.
Весь город в одно место согнали
так и не только город, пригород тоже
Кто вас согнал то? Прям насильно палками гнали? Мы вот уехали на дачу. Банька, шашлычок. И уперлись нам эти стрижи вместе с юбилеем. Сейчас сидим на терраса, кайфуем, пока вы в пробках стоите и в автобусах давитесь
19.09.2020 19:26
- гость -
+14, утром +6 прохладно.