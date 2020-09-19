Город стоит. Барнаул сковали девятибалльные пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 19 сентября, по данным на 18:25. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на 9 баллов из 10 возможных (город стоит).

Согласно статистике, по субботам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 6 баллов (движение затрудненное).

В числе наиболее загруженных проезжих частей: шоссе Ленточный бор, проспекты Ленина, Красноармейский и Комсомольский и Строителей, а также улицы Аванесова, Мамонтова, Челюскинцев, Максима Горького, Никитина и Гоголя, переулок Ядринцева и Правобережный тракт.

Дорожную ситуацию осложнили масштабные мероприятия, приуроченные к 290-летию краевой столицы, а также перекрытие дорог, связанное с их проведением.

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".