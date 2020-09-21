Вспышка COVID-19 произошла еще в одном алтайском медучреждении

В Барнауле зафиксировали еще одну вспышку заболеваемости коронавирусом в медицинском учреждении, рассказала во время онлайн-брифинга 21 сентября руководитель отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны регионального Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Речь идет о Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. По словам Егоровой, инфекцию занес один из пациентов. В результате заболели несколько медработников и пациентов. Точное число заразившихся Егорова назвать затруднилась.

Для того чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19, одно из отделений больницы закрывают на карантин. Пациентов, которые могут покинуть медучреждение, выписывают.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском техникуме кинологии и предпринимательства произошла вспышка COVID-19. Заболели преподаватели.