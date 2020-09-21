Вспышка COVID-19 произошла еще в одном алтайском медучреждении

В Барнауле зафиксировали еще одну вспышку заболеваемости коронавирусом в медицинском учреждении, рассказала во время онлайн-брифинга 21 сентября руководитель отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны регионального Роспотребнадзора Ольга Егорова.
Речь идет о Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. По словам Егоровой, инфекцию занес один из пациентов. В результате заболели несколько медработников и пациентов. Точное число заразившихся Егорова назвать затруднилась.
Для того чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19, одно из отделений больницы закрывают на карантин. Пациентов, которые могут покинуть медучреждение, выписывают.
Ранее amic.ru писал, что в Алтайском техникуме кинологии и предпринимательства произошла вспышка COVID-19. Заболели преподаватели.
Комментарии
Сегодня и завтра экстренно выписывают пациентов лечебно-реабилитационного центра "Территория здоровья". Сказали, что много заболевших среди персонала. А ведь эти люди ежедневно работали с пациентами! Тесты на ковид, конечно, не взяли у тех, кто уже уехал по домам. Причём реабилитируются жители не только нашего края, но и других субъектов, а они несколько суток едут поездами и летят самолётами.
А в Даре все благополучно? Можно верить Маргарите Федченко?
Слухи ходют, что и в даре уже 200 заболевших
ни кому нельзя верить в этой стране, даже себе ! (с)
все угомониться не могут, не знаю куда еще деньги списать
Теперь по 415-му деньги получат.