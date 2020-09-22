Идем на взлет. Количество случаев коронавируса в Алтайском крае растет с каждым днем

Оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19 сообщил о 78 новых случаях заражения коронавирусом в Алтайском крае. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе выросло до 13 138 человек. Отметим, что количество заболевших увеличивается уже на протяжении нескольких дней.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 42, Новоалтайск, Ключевский район – по 5 заболевших, Заринск, Первомайский район – по 4 заболевших, Рубцовск, Благовещенский, Михайловский, Поспелихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Калманский, Кулундинский, Новичихинский, Павловский, Рубцовский, Троицкий, Угловский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки скончались еще шесть пациентов с COVID-19. Общее количество летальных случаев в Алтайском крае теперь составляет 437. Из них 175 скончались от коронавируса.

Как уже сообщал amic.ru, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова не исключила, что в регионе возможен рост заболеваемости COVID-19. Это связано с возобновлением работы всех учреждений и коллективов.