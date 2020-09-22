Идем на взлет. Количество случаев коронавируса в Алтайском крае растет с каждым днем

Оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19 сообщил о 78 новых случаях заражения коронавирусом в Алтайском крае. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе выросло до 13 138 человек. Отметим, что количество заболевших увеличивается уже на протяжении нескольких дней.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 42, Новоалтайск, Ключевский район – по 5 заболевших, Заринск, Первомайский район – по 4 заболевших, Рубцовск, Благовещенский, Михайловский, Поспелихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Калманский, Кулундинский, Новичихинский, Павловский, Рубцовский, Троицкий, Угловский районы – по одному заболевшему.
Кроме того, за сутки скончались еще шесть пациентов с COVID-19. Общее количество летальных случаев в Алтайском крае теперь составляет 437. Из них 175 скончались от коронавируса.
Как уже сообщал amic.ru, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова не исключила, что в регионе возможен рост заболеваемости COVID-19. Это связано с возобновлением работы всех учреждений и коллективов.
Комментарии
Блин все говорят , что теста не добьешься. Врачи просто говорят, ну да у вас корона. Будет совсем плохо звоните. Думаю губеру так не говорили. Он точно в статистике, а люди которые за него голосовали и не больны вовсе.
17 лярдов выделили, маловато будет, маловато.
Это связано с возобновлением работы всех учреждений и коллективов
Они еще в апреле работу возобновили. Кто полгода не работал?
Попилили уже все деньги, какой вирус , ну хватит уже. Работаем, не закрываемся, а то бизнесмены с комитета по образованию быстро дистант введут, за деньги причем. Уже вон программы дистанта разными ИП продаются!
какова Цель,Господа?!
Скоро ещё больше жахнет, опосля пира во время чумы- дня города...
Минздрав США сообщил, что, по их расчетам, смертность среди симптомных больных (не путать со всеми инфицированными) оценивается в 0.04%.
Если идти от обратного, от количества смертей, то:
175/0,04%=437000 должно уже переболеть в АК.
Мне кажется, примерно так оно и есть.
Среди знакомых, родственников, коллег, их родственников, уже добрая треть либо переболели, либо болели члены их семей. Протестирован при этом практически никто: "у вас ОРВИ, лечитесь арбидолом, тест делать не надо".
А причем тут день города? Вон в Хабаровске уже более 70 дней люди выходят на митинг, а вспышек нет...
И ведь ни кто даже не пытается объяснить, почему тесты не делают когда у человека все симптомы и не госпитализируют соответственно. Этих людей полно, но их как бы нет. Ни кто не контролирует больных и уж тем-более не предоставляет медикаменты и питание.
Т.е если вы больны идите в аптеки и магазины, заразите всех в подъезде.
Какие нахрен карантины!??
С чем там кто борется.
Естественный отбор в действии.
Обидно , что за наши деньги правда , весь этот театр абсурда.
В любой день глава Минздрава региона может увеличить эту цифру в разы если только начать тестировать людей.Или наоборот не тестировать и сказать, что все преболели.
Но всем нужна отчётность, а не результаты.
в Хабаровске уже более 70 дней люди выходят на митинг, а вспышек нет
потому что они за правое дело выходят, коронавирус таких не трогает
Не могу понять фразу : переболели короновирусом и их не лечили. Они, что сами выхдоравливают от смертельного вируса? По логике должны погибать.
22.09.2020 13:49
- гость -
А причем тут день города? Вон в Хабаровске уже более 70 дней люди выходят на митинг, а вспышек нет...
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Заражаются в замкнутом пространстве, например общественный транспорт в День города.
даю Установку:"Снижаем взлёт!"-так может сказать великий наш современник А.М.Кашпировский...
22.09.2020 14:22
- гость -
22.09.2020 13:49
- гость -
Заражаются в замкнутом пространстве, например общественный транспорт в День города.
Или вот пример.вЧЕРАШНЯЯ НОВОСТЬ.
Вспышка COVID-19 произошла еще в одном алтайском медучреждении. Заболели медработники и пациенты Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
А ВЫВОДЫ ДЕЛАЮТ? КАК КОНТРОЛИРУЮТ МЕД.УЧРЕЖДЕНИЯ?
именно А.М. Кашпировский рекомендует ВСЕГДА! точно знать какой состав инъекций вводит в ваш организм медработник--- и потому ХОТЬ! на ком пусть проверяют --- а я не могу Вам,Господа,доверять!!!
А хоть сколько тестов на ковид проводят ежедневно?Раньше писали,а сейчас давненько не видно.Секретная информация?