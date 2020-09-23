Стратегия личностного роста. В Барнауле будут готовить менторов

Федеральная программа по подготовке менторов стартует в Барнауле с 1 октября 2020 года. Менторство – это наставничество, где опытный предприниматель делится своими знаниями с начинающими бизнесменами. Ментор помогает тем, кто начинает новое дело, планирует изменения, хочет добиться результата, но не знает, с чего начать.
Цель программы – научить бизнесменов публичным выступлениям и продвижению себя.
Спикеры – действующие федеральные предприниматели с опытом наставничества и менторства.
Участники программы прослушают серию живых лекций, вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы "Деловой среды", необходимые для развития бизнеса. После обучения они смогут:
- продвигать себя в качестве ментора;
- повысить уровень личной эффективности;
- управлять своим ресурсным состоянием;
- использовать инструменты управления эмоциями и инструменты эмоционального интеллекта;
- выбирать и использовать эффективные инструменты взаимодействия.
По окончании обучения выдают сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам. Участие бесплатное, нужно только зарегистрироваться на официальном сайте. Там же можно узнать подробную информацию о программе и спикерах.
Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт
Комментарии
Токарей, да фрезеровщиков бы готовили, а то резьбу выточить....пол города обьездил пока нашел....
Менторы-дементоры, ха-ха.
Самая актуальная щас тема: "работа на исчезающих рынках", кто бы научил.