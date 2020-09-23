Стратегия личностного роста. В Барнауле будут готовить менторов

Федеральная программа по подготовке менторов стартует в Барнауле с 1 октября 2020 года. Менторство – это наставничество, где опытный предприниматель делится своими знаниями с начинающими бизнесменами. Ментор помогает тем, кто начинает новое дело, планирует изменения, хочет добиться результата, но не знает, с чего начать.

Цель программы – научить бизнесменов публичным выступлениям и продвижению себя.

Спикеры – действующие федеральные предприниматели с опытом наставничества и менторства.

Участники программы прослушают серию живых лекций, вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы "Деловой среды", необходимые для развития бизнеса. После обучения они смогут:

продвигать себя в качестве ментора;

повысить уровень личной эффективности;

управлять своим ресурсным состоянием;

использовать инструменты управления эмоциями и инструменты эмоционального интеллекта;

выбирать и использовать эффективные инструменты взаимодействия.

По окончании обучения выдают сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам. Участие бесплатное, нужно только зарегистрироваться на официальном сайте. Там же можно узнать подробную информацию о программе и спикерах.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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