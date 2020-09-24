Вечер под любимые хиты. В Барнауле пройдет концерт группы "Альянс"

Провести вечер под живую музыку можно в баре-ресторане "Бочкари". В пятницу, 25 сентября, здесь выступит местная группа "Альянс". Музыкальный коллектив сыграет известные хиты.

В ресторане "Бочкари" гости увидят открытую кухню, огонь и ловкие руки поваров. В заведении также есть дровяная печь, в которой мастера готовят сочное мясо и ароматную пиццу.

Начало музыкального вечера в 20:30. Забронировать стол можно по телефону: 8 800 700 42 04. Ресторан находится по адресу Площадь Победы, 1, на втором этаже кинотеатра "Мир".