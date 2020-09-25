Интернет в регионы. Еще в 70 поселках Алтая заработал 4G от "МегаФона"

Базовые станции LTE впервые появились в населенных пунктах 47 районов Алтайского края и Республики Алтай. Доступ к мобильному интернету на скорости до 100 Мбит/с получили еще 200 тысяч жителей региона.

"С начала года спрос на услуги мобильного интернета у наших абонентов вырос на 15%, особенно в малых населенных пунктах. Чтобы даже в условиях повышенной нагрузки на сеть клиенты могли получать лучшее качество связи, мы в два раза ускорили строительство. Наши специалисты запускали 4G в новых локациях, наращивали емкость сети в местах наибольшей концентрации мобильного трафика", – комментирует директор Алтайского отделения "МегаФона" Дмитрий Сидоренко.

В первой половине 2020 года "МегаФон" построил станции LTE в 70 поселках Алтайского края – это Березовка, Краснощеково, Мамонтово, Боровиха, Тогул, Староалейское, Крутиха и другие. При этом сеть 4G пришла даже в совсем небольшие поселки – например, в Кирпичный и Бешенцево, население каждого из которых не превышает 150 человек.

В Республике Алтай услуги 4G "МегаФона" появились в райцентрах Онгудай, Кош-Агач, Улаган, Усть-Кан, а также в поселках Акташ, Чепош и Артыбаш. Высокие скорости LTE позволяют жителям и туристам Алтая комфортно пользоваться образовательными и развлекательными сервисами, государственными порталами, службами доставки, онлайн-магазинами и другими цифровыми сервисами.

Также в 17 населенных пунктах Алтайского края в дополнение к уже действующим базовым станциям "МегаФон" построил более 50 вышек связи. Среди них города Алейск и Белокуриха, райцентры Залесово, Заринск, Камень-на-Оби, Кулунда, Новоалтайск, Павловск и Рубцовск.

Результативность этих работ подтвердили исследования международного агентства Ookla. "МегаФон" был вновь признан оператором самого быстрого мобильного интернета в Алтайском крае со средней скоростью загрузки данных 33,63 Мбит/с.