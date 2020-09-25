Алтайский Минздрав решает, какие больницы можно переделать под ковидные госпитали

Специалисты регионального Минздрава осматривают медучреждения Алтайского края на предмет возможности их перевода в формат ковидных госпиталей. В частности, в пятницу, 25 сентября, комиссия во главе с главным эпидемиологом региона Ириной Переладовой работает в Новоалтайске и Заринске.

Как сообщили amic.ru в министерстве, специалисты оценивают в том числе техническую возможность перевода больниц в ковидные госпитали. Например, наличие доступа к кислороду. Оценку проводят из-за роста не только числа зараженных COVID-19, но и увеличения числа пациентов с вирусной пневмонией.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что городская больница Новоалтайска якобы вновь закрывается для плановой помощи и отдается под госпиталь для зараженных коронавирусом. По информации Telegram-канала "Алтайские крайности", который ссылается на источники в мэрии, под ковидных пациентов отдадут два этажа медучреждения, а остальные пять этажей будут работать в прежнем режиме.

За последние сутки в Алтайском крае коронавирус лабораторно подтвердили еще у 80 человек. Общее число зараженных с начала эпидемии в регионе достигло 13 378 человек. В тяжелом состоянии находятся 157 пациентов, из них 63 подключены к аппаратам ИВЛ.