Все образовательные учреждения Барнаула получили отопление

Во всех образовательных учреждениях Барнаула запустили отопление, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"По данным комитета по энергоресурсам и газификации города на утро 29 сентября, к теплу подключены все 186 детских садов, 39 учреждений дополнительного образования и 93 школы города. Без отопления пока остаются 10 из 140 медицинских учреждений", – говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что тепло также появилось в 2851 многоквартирном доме. В случае проблем с запуском отопления следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, диспетчерскую службу СГК, а также в диспетчерские районных администраций.

Напомним, что отопительный сезон в столице Алтайского края стартовал 22 сентября.