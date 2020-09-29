Алтайский государственный университет частично переходит на дистант

Алтайский государственный университет переходит на частичное дистанционное обучение с 1 октября. Виной тому – неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, сложившаяся в регионе. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе вуза.

АлтГУ переводит в онлайн лекции, где поток студентов превышает 40 человек. Пары с меньшим числом учащихся, а также практические занятия будут проходить в очном формате.

Ранее amic.ru писал, что в конце марта университет, как и другие вузы региона, полностью перешел на дистанционное обучение из-за COVID-19. Планировалось, что к нормальному режиму АлтГУ вернется в середине апреля. Однако затем эпидемиологическая обстановка ухудшилась, и к очному формату обучения студенты смогли приступить только с началом нового учебного года.