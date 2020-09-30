За прошедшие сутки в РФ лабораторно подтвердили 8481 случай заражения коронавирусом, сообщают в федеральном оперштабе по ситуации с COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на 30 сентября составляет 1 176 286 человек.

Больше всего инфицированных в Москве (+2308 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+276), Московской (+222), Ростовской (+198) и Нижегородской (+175) областях. Алтайский край (+95) на сегодня занял 22-е место по приросту зараженных.

Умерли еще 177 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. За весь период эпидемии в стране зарегистрировали 20 722 летальных случая.

Всего в России выздоровели 958 257 пациентов, в том числе 5858 – за последние сутки.