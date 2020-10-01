Барнаульский "Коммунальщик" проиграл в подмосковной Электростали

Хоккеистки барнаульского "Коммунальщика" проиграли в Электростали. Там завершился второй общий тур российской Суперлиги женского чемпионата страны по хоккею на траве.

В заключительной игре 30 сентября алтайские девушки уступили лидеру турнира – команде "Динамо-Электросталь" со счетом 2:6. В этом матче из-за проблем со здоровьем не участвовали ведущие игроки "Коммунальщика" Ксения Свеженцева и Анастасия Мирошникова. С травмами пришлось выйти на поле Юлии Скутель, Александре Сосниной и Екатерине Черкасовой. Также наставник "Коммунальщика" Владимир Кобзев дал отдохнуть основному голкиперу Оксане Катаевой. В воротах играла Валерия Рыкова.

Ранее в Электростали "Коммунальщик" потерпел поражения от столичного "Москомспорта" (1:2) и казанского "Ак Барса-Динамо" (1:4), а также одержал победы над сборной Свердловской области (3:1) и волгодонским "Спартаком-Дончанкой" (3:2).

После десяти матчей "Коммунальщик" занимает четвертое место из шести команд. Заключительный третий общий тур чемпионата России пройдет с 7 по 12 октября в Казани.