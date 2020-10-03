Вице-премьер Голикова назвала способ избежать нового режима самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию, чтобы избежать нового режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

"У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снимаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся", – сказала Голикова журналистам.

Чиновница отметила, что более 80% граждан, у которых выявлена инфекция, не соблюдали меры безопасности, и напомнила, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения "целиком зависит от нас с вами".