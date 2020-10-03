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Новости

В Сибири может появиться новая особая экономическая зона

, ИА "Амител"
Минэкономразвития уже подготовило проект
Фото: 2gis.ru

Фото: 2gis.ru

Министерство экономического развития России подготовило проект о создании в Красноярском крае особой экономической зоны. Об этом сообщают "РИА Новости".

"В соответствии с проектом постановления на территории городского округа Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина", ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", — говорится в сообщении.

На данный момент получены заявки уже от шести потенциальных компаний — резидентов. Они готовы на протяжении трех лет инвестировать 6,6 млрд рублей и создать 1,7 тыс. рабочих мест.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.10.2020 19:56
- гость -

Ну в красноярском-то и так все неплохо. А что делать с загнивающими регионами?

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