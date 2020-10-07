В Барнауле неизвестные портят контейнеры для сбора мусора

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что неизвестные постоянно портят контейнеры для раздельного сбора мусора. Установить личности хулиганов пока не удалось.

"Неоднократно обнаруживаем вот такое "художество" на наших контейнерах по сбору вторсырья рядом с парком "Центральный". Может, кто знает, что это за движение, которое постоянно "метит" территорию. Смывать данную наскальную живопись без ущерба покрытию невозможно", – написал автор сообщения.

В комментариях под постом пользователи осудили поступок тех, кто разрисовывает контейнеры, и удивились, почему этим вопросом не занимаются правоохранительные органы.