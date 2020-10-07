В Барнауле неизвестные портят контейнеры для сбора мусора

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что неизвестные постоянно портят контейнеры для раздельного сбора мусора. Установить личности хулиганов пока не удалось.
"Неоднократно обнаруживаем вот такое "художество" на наших контейнерах по сбору вторсырья рядом с парком "Центральный". Может, кто знает, что это за движение, которое постоянно "метит" территорию. Смывать данную наскальную живопись без ущерба покрытию невозможно", – написал автор сообщения.
В комментариях под постом пользователи осудили поступок тех, кто разрисовывает контейнеры, и удивились, почему этим вопросом не занимаются правоохранительные органы.
Комментарии
Скорее всего малолетки тупые. Надо камеры смотреть, сейчас на каждом углу соглядатаи есть.
Да!? Зачем камерами весь город утыкали, что бы потом жаловаться что КТО-ТО портит баки а мы найти не можем!!??!?
Если трудящиеся плохо работают они зарплату за не выполненную работу не получают
Почему мусара жалование получают за то что им камеры не поймали преступников???