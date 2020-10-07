Владимир Путин отказался отвечать на вопрос, сколько у него внуков. Российский президент рассказал о семье в последнем эпизоде серии интервью ТАСС, которую пришлось прервать весной из-за эпидемии коронавируса.
Путин отказался отвечать на вопрос журналиста Андрея Ванденко о числе внуков. Президент мотивировал это вопросами безопасности.
Путин: Один из внуков, когда дочка начала учить его жизни…
Ванденко: Это которая?
Путин: Какая разница?
Ванденко: Хм.
Путин: Зря вы хрюкаете, потому что...
Ванденко: Я не хрюкаю, а покашливаю.
Путин: Тем более. Покашливать нечего. Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто когда человек далек от этого, он этого просто не замечает.
Также Путин признался, что в юности авторитетом и примером для него был советский разведчик Рихард Зорге. Президент надеется, что авторитетом для детей является он сам. Как и для внуков.
"Так вот, когда дочка начала учить одного из моих внуков, он говорит: "Почему я должен делать так, как ты?" Она говорит: "Потому что я старше". Он говорит: "Нет, дедушка Вова старше". Так что в известной степени тоже для них пока я являюсь таким авторитетом", – сказал глава государства.
Напомним, в среду, 7 октября, Владимир Путин празднует день рождения. Российскому президенту исполнилось 68 лет.
Комментарии
"не хрюкайте", хах, а он юморист
Такими способами о безопасности заботятся преступники. Что конечно весьма показательно.
Ельцин семью показывал. Трамп показывает.
Совсем не изменился, говорит. Щеки тока вставил.
никак святые 90-е в команде собчака не отпускают...
Президенту здорового человека скрывать нечего. Это только президенту курильщика..
Про хрюкаете показательно. В его адрес также можно?
А в чем опасность назвать имя дочери? Вон как боится своего же народа!
Примером должны быть родители а не деды.
Собственно и авторитетом должны быть родители.
учитесь как выглядеть в 68 и остро отвечать всяким провокаторам не теряя юмор ! с днем рождения Вас Президент!
И этот человек "лидер нации", да я о нем ничего не знаю!!!, может он котят в ведре топил!, неееее....
7.10.2020 15:34
аа
Да, я тоже надеюсь, что это будет последний его день рождения!
"Путин отказался отвечать на вопрос журналиста Андрея Ванденко о числе внуков."
Судя по заготовкам их у него миллиарда два...
Вас , недоброжелателей , слишком много. Затравите девчонок.
А то что Ельцин семью показывал, так понятно, он всю Россию пропил и распродал по дешевке, тогда вас бездельников кормить за травлю не надо было.
А есть еще в мире хоть один президент, который так же семью скрывает?))
7.10.2020 15:48
- гость -
А путин не пропивает, он просто раздает и продает нефть, газ и лес, а деньги идут его друзьям! Обирает простых граждан вводя все новые и новые поборы! Врет прямо в глаза народу!
сказочный
Странный чел. Жены нету. Внуков тоже...
Конспирация и еще раз конспирация, как учили основатели КГБ.
Но главное, чего не должны знать простые граждане, не где и сколько внуков попрятано, а что на самом деле происходит со страной. И для этого функционируют специальные структуры - ВЦИОМ, Избирком, Росстат, Минфин и т.д. и т.п.
Какие профессиональные качества необходимы разведчику (читай, шпиону)? Скрытность, лживость, двуличность.
БОИТСЯ...СТРАХ...
Ну сказал бы,что много-в чём проблема? Или боится,что по количеству найдут?
Хрю
мда