Владимир Путин отказался отвечать на вопрос, сколько у него внуков. Российский президент рассказал о семье в последнем эпизоде серии интервью ТАСС, которую пришлось прервать весной из-за эпидемии коронавируса.

Путин отказался отвечать на вопрос журналиста Андрея Ванденко о числе внуков. Президент мотивировал это вопросами безопасности.

Путин: Один из внуков, когда дочка начала учить его жизни…

Ванденко: Это которая?

Путин: Какая разница?

Ванденко: Хм.

Путин: Зря вы хрюкаете, потому что...

Ванденко: Я не хрюкаю, а покашливаю.

Путин: Тем более. Покашливать нечего. Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто когда человек далек от этого, он этого просто не замечает.

Также Путин признался, что в юности авторитетом и примером для него был советский разведчик Рихард Зорге. Президент надеется, что авторитетом для детей является он сам. Как и для внуков.

"Так вот, когда дочка начала учить одного из моих внуков, он говорит: "Почему я должен делать так, как ты?" Она говорит: "Потому что я старше". Он говорит: "Нет, дедушка Вова старше". Так что в известной степени тоже для них пока я являюсь таким авторитетом", – сказал глава государства.

Напомним, в среду, 7 октября, Владимир Путин празднует день рождения. Российскому президенту исполнилось 68 лет.