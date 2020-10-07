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Такой день. Подготовка Барнаула к снегопаду и продление ареста Михаила Старцева

, ИА "Амител"
Главные события Алтайского края за 7 октября
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 7 октября. Без коронавируса.

Дорожники Барнаула приготовились к надвигающемуся снегопаду. 8 октября на улицах краевой столицы будут дежурить 32 спецмашины, которые в случае выпадения осадков обработают проезжие части реагентами.

Участнику смертельной драки на Старом базаре Михаилу Старцеву не удалось обжаловать продление ареста. Так что под стражей барнаулец проведет как минимум до конца месяца.

Instagram заблокировал официальный аккаунт Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края из-за подозрений в накрутке подписчиков. За два года ведомство набрало лишь тысячу фолловеров, но попытки вернуть страницу не дали результатов.

Новоалтайск получит почти 65 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию системы теплоснабжения. Деньги выделят двумя траншами уже в нынешнем году.

А в селе Санниково Первомайского района к концу этого года заменят изношенные сети горячего водоснабжения. По словам министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева, такие работы позволят круглый год подавать в квартиры трех пятиэтажек горячую воду.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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