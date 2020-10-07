В Алтайском крае за сутки скончалось еще десять пациентов с COVID-19. Коронавирусом заболел мэр Рубцовска, а Роспотребнадзор ежедневно проверяет, как магазины соблюдают эпидтребования. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
129 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. Из них 47 – барнаульцы. Теперь в регионе 14 577 инфицированных, среди них 1074 ребенка.
Коронавирусом уже переболели 12 652 жителя Алтайского края. На лечении в госпиталях находятся 1363 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 265 зараженных, из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ. Также 2690 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают лечиться дома.
За весь период пандемии в регионе скончалось 547 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 243 пациентов.
В СМИ появилась информация, что Алтайский край опоздал с подачей заявки на вакцину от коронавируса, поэтому получит ее в 2021 году, позже всех регионов. Однако в алтайском Минздраве опровергли это сообщение.
"Информация не соответствует действительности. Правительством Алтайского края подписано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации на поставку 2005 доз вакцины против коронавирусной инфекции для медицинских работников. Из них 42 дозы в регион уже поступили в сентябре и реализованы, оставшаяся партия ожидается в октябре. Как заверили профильные специалисты Минздрава РФ, никакой гонки среди регионов в получении вакцины нет, все документально оформлено. Наличие соглашения свидетельствует о том, что вакцина в край будет приходить поэтапно, массово – с октября", – пояснили amic.ru в ведомстве.
Сотрудники Роспотребнадзора ежедневно проводят рейды по объектам торговли и местам массового скопления людей. 6 октября с проверкой пришли в один из продуктовых магазинов Барнаула по улице Балтийской.
Как пояснили специалисты, в случае если эпидтребования не соблюдаются, предпринимателю грозит штраф до 500 тысяч рублей.
Сейчас самые распространенные нарушения – это отсутствие уборок с дезинфекцией, недостаточный запас масок и антисептиков, отсутствие контроля за температурой сотрудников. В большинстве случаев предприниматели быстро устраняют замечания.
Подробнее – в материале amic.ru.
Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов обратился к жителям Алтайского края с просьбой адекватно оценивать состояние своего здоровья и сообщать медикам достоверную клиническую картину.
"Вот это сверхпотребление грузом свалилось в первую очередь на поликлиническую часть. Это зачастую не позволяет реагировать на вызовы день в день. Мы сталкиваемся со случаями, причем очень часто, когда на том конце телефона нам говорят одну клиническую картину: температура 40 градусов, одышка. И мы едем в первую очередь к этому человеку, а все остальные откладываются. Приезжаем и видим совсем другую картину, где требуется банальная консультация", – рассказал Попов в интервью "Вестям-Алтай".
6 октября мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман получил положительный результат теста на коронавирус. Ближайшие две недели градоначальник проведет на самоизоляции дома.
В отсутствие Фельдмана его обязанности будет исполнять первый заместитель Владимир Пьянков.
Кстати, это уже второй глава города с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. 5 октября стало известно, что глава Бийска Александр Студеникин получил положительный результат теста на коронавирус.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях:
- новые изменения в коронавирусный указ: что все еще нельзя;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет,
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики.
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Комментарии
Не правильно сформулировано: Теперь в регионе 14 577 инфицированных, среди них 1074 ребенка.
Всего с апреля было инфицировано 14577. Или они все полгода уже болеют?
2690 человек (бессимптомные вирусоносители), а сколько "безанализных" вирусоносителей?