Сколько заболевших в Алтайском крае 7 октября?

129 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. Из них 47 – барнаульцы. Теперь в регионе 14 577 инфицированных, среди них 1074 ребенка.

Коронавирусом уже переболели 12 652 жителя Алтайского края. На лечении в госпиталях находятся 1363 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 265 зараженных, из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ. Также 2690 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают лечиться дома.

За весь период пандемии в регионе скончалось 547 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 243 пациентов.