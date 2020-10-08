Онищенко оценил реакцию мира на коронавирус на "твердую двойку"

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что большинство стран реагирует на коронавирус на двойку или тройку с минусом. Его слова приводит РИА "Новости".
"Пока нам просто природа предложила этот вирус и сейчас очень внимательно наблюдает, как мы на него реагируем. Пока мы реагируем на него на твердую двойку. Или на тройку с минусом", – сказал академик.
При этом Онищенко добавил, что некоторым странам все же удается продемонстрировать очень хорошую организацию в борьбе с инфекцией. По его словам, в этом плане далеко вперед ушла китайская наука, организовав систему лабораторий и иммунобиологической промышленности. Именно эта страна, по словам депутата, является самой "чистой" в плане ситуации с COVID-19.
Также Онищенко отметил "адекватную организацию обеспечения биологической безопасности" во Вьетнаме и Южной Корее. Однако Россия, считает политик, не должна слепо копировать опыт других стран.
"Нам надо изучить и адаптировать к нашей сегодняшней ситуации, не дожидаясь следующего прихода, потому что это идет командно-штабная тренировка, выражаясь языком гражданской обороны", – констатировал он.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано свыше 35,8 млн случаев COVID-19 и более 1 млн смертей. В тройке лидеров по числу заболевших находятся США (7,5 млн человек), Индия (6,7 млн) и Бразилия (4,9 млн). Россия с 1,2 млн заразившихся – на четвертом месте.
Комментарии
По его словам, в этом плане далеко вперед ушла китайская наука, организовав систему лабораторий и иммунобиологической промышленности.
ну дык в стране же не капиталистическая экономика)))
Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян.
Социалистический строй есть основной строй Китайской Народной Республики. Запрещается любым организациям или отдельным лицам подрывать социалистический строй. (с)
Очень странная логика странного человека. Если есть положительный опыт китая, то почему бы его не скопировать? Не могут вот и весь ответ. Строить госпитали и лаборатории в России дорого и не интересно, так как их нужно строить быстро и качественно. А при таких вводных тяжело украсть. Да и смысла не видят наши правители в этих действиях. Ну рассудите сами - чаще всего умирают от короны люди преклонного возраста или с хроническими заболеваниями, и те и другие - обуза для бюджета. Рабовладельцу нужны молодые и здоровые рабы, забота о стариках экономически не выгодна, так же как и тушение лесных пожаров в Сибири.
в словах горькой правды есть горькая правда
"...лишь некоторые страны демонстрируют адекватный ответ на ситуацию с COVID-19" - это, по всей видимости, Белоруссия и Швеция, не вводившие ограничительных мер
Ничего не поделать вы такое было.
Расейские чиновники тоже адекватно реагируют, они адекватно пилят бабло...