Онищенко оценил реакцию мира на коронавирус на "твердую двойку"

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что большинство стран реагирует на коронавирус на двойку или тройку с минусом. Его слова приводит РИА "Новости".

"Пока нам просто природа предложила этот вирус и сейчас очень внимательно наблюдает, как мы на него реагируем. Пока мы реагируем на него на твердую двойку. Или на тройку с минусом", – сказал академик.

При этом Онищенко добавил, что некоторым странам все же удается продемонстрировать очень хорошую организацию в борьбе с инфекцией. По его словам, в этом плане далеко вперед ушла китайская наука, организовав систему лабораторий и иммунобиологической промышленности. Именно эта страна, по словам депутата, является самой "чистой" в плане ситуации с COVID-19.

Также Онищенко отметил "адекватную организацию обеспечения биологической безопасности" во Вьетнаме и Южной Корее. Однако Россия, считает политик, не должна слепо копировать опыт других стран.

"Нам надо изучить и адаптировать к нашей сегодняшней ситуации, не дожидаясь следующего прихода, потому что это идет командно-штабная тренировка, выражаясь языком гражданской обороны", – констатировал он.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано свыше 35,8 млн случаев COVID-19 и более 1 млн смертей. В тройке лидеров по числу заболевших находятся США (7,5 млн человек), Индия (6,7 млн) и Бразилия (4,9 млн). Россия с 1,2 млн заразившихся – на четвертом месте.