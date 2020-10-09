Тело 80-летней женщины обнаружили возле подъезда в одном из дворов Барнаула

Тело пожилой женщины обнаружили возле одного из подъездов дома № 81 по улице Власихинской в Барнауле. Инцидент произошел днем 9 октября.

Как пишет паблик "Инцидент Барнаул", от полученных в результате падения травм 80-летняя горожанка скончалась на месте.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю amic.ru уточнили, что на место выехала следственная бригада. Правоохранителям предстоит выяснить, откуда упала женщина: из окна или с крыльца. Известно, что пенсионерка плохо ходила.

Ранее amic.ru сообщал о выпавшей из окна 50-летней женщине. Инцидент произошел в августе также в Индустриальном районе Барнаула – в проезде Южном Власихинском. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.