В Сибири готовы зарегистрировать вторую российскую вакцину от коронавируса

Вторую российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанную новосибирским центром "Вектор", планируют зарегистрировать 15 октября.

Как рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф, все испытавшие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. В исследовании поучаствовало 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

"Первыми вакцину получат участники пострегистрационных клинических исследований, число которых составит 30 000 человек. Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет", – уточнил он.

Напомним, что препарат от центра "Вектор" станет второй зарегистрированной прививкой от COVID-19. Первая была разработана центром имени Гамалеи, а ее производство запустили 15 августа. При этом первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, а массовая вакцинация начнется уже в 2021 году.