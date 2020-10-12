"Катастрофа для бизнеса". Компании Барнаула умоляют не вводить новые ковидные ограничения

Предприниматели Алтайского края рассчитывают, надеются и практически молятся, чтобы власти региона не ужесточили ковидные ограничения из-за резкого роста заболеваемости. Компании говорят, что до сих пор не оправились от предыдущих запретов, а новые их могут просто "добить". В бизнес-среде региона также считают, что останавливать работу торгово-развлекательных центров, кинотеатров, фуд-кортов нельзя. Тем более что это решение никак не затормозит роста заболеваемости.
"Люди будут голодать"
За весну и лето 2020 года торгово-развлекательный центр "Арена" потерял почти 30% арендаторов, сообщили amic.ru представители ТРЦ. "Свернулись" отделы детских товаров, мебели, одежды. И это не только небольшие компании, но и международные сети. Так, в начале сентября французский ретейлер спортивных товаров "Декатлон" заявил, что закрывает магазин в Барнауле из-за "неудовлетворительных финансовых показателей".
Сейчас в администрации торгового центра уверены: если ввести еще одну "порцию" ограничений, осенью в ТРЦ перестанут работать еще 30% магазинов. Поэтому чтобы не допустить краха бизнеса, арендаторы и сотрудники ТРЦ "Арена" написали коллективное обращение губернатору Виктору Томенко, главе Барнаула Вячеславу Франку и в Роспотребнадзор с просьбой не закрывать торговые центры.
6 октября стало известно, что региональное управление Роспотребнадзор предлагает вернуть некоторые ковидные ограничения, которые действовали весной. Так, в регионе предлагают приостановить работу торговых центров, фуд-кортов, кинотеатров и развлекательных центров для детей.
"Если введут новые ограничения, арендаторы просто разорятся, закроют свои отделы. Это будет большая безработица, потому что "ипэшники" не смогут платить зарплату своим сотрудникам, люди будут голодать. У нас в первую волну съехали треть отделов. Они не смогли обеспечивать сотрудников зарплатой, платить аренду, самим было не на что существовать", – говорят в администрации молла.
Индустрия торговли и развлечений в Барнауле до сих пор не восстановилась и не оправилась от последствий ковидных ограничений, считают в "Арене".
Например, кинотеатрам разрешили работать чуть больше месяца назад (с 3 сентября). По рекомендации Роспотребнадзора в них организована "умная рассадка": то есть билеты продают только на места, расположенные в шахматном порядке, расстояние между которыми составляет более полутора метров. Сурово, но эффективно, посчитали в ведомстве.
В результате на один сеанс продают в два раза меньше билетов, чем до пандемии. Однако в "Арене" говорят, что и эти 50% зала посетителей никогда не набираются.
"Мы еще не вернулись к допандемийным показателям, и когда все восстановится – неизвестно. Покупательная способность низкая, проходимость стала намного меньше. На фуд-кортах столы расставлены с соблюдением требований Роспотребнадзора – 2 метра от стола до стола. Сейчас люди не сидят друг на друге как селедки. Кинозалы даже на 50% не забиваются. Кто-то боится, а кому-то просто не на что покупать билеты. То же самое про игровые, детские комнаты, развлечения. Если так будут закрывать, урезать зарплаты, наверное, начнем "есть" друг друга", – опасаются в ТРЦ.
Эксперты также уверены, что новые паузы в работе моллов, а также кинотеатров и детских развлекательных центров никак не помогут и не остановят распространение коронавируса. Ведь люди, которые не будут посещать ТРЦ, все равно пойдут в продуктовые магазины, будут ездить на общественном транспорте, кто-то – работать в коллективе.
"Мое личное мнение, что закрывать ни торговые центры, ни фитнес-клубы, ни кинотеатры нельзя. Просто нужно соблюдать ограничения, которые уже есть – 1,5 метра дистанции между людьми, масочный режим, регулярная дезинфекция. Бизнес таких же ограничений, как были весной, уже просто не выдержит. Мы видим примеры, когда фитнес-центры закрываются, не могут выдержать нагрузки (компании не могут рассчитаться с долгами по кредитам и аренде, накопившимися весной и летом – прим. ред.)", – рассказал amic.ru член АКРО "Деловая Россия" и депутат АКЗС Дмитрий Аганов.
Несколько дней назад он был в одном из ТРЦ города. Но ни большого количества посетителей, ни скученности людей Аганов не увидел. По его словам, все соблюдают положенную дистанцию в полтора метра. Поэтому депутат считает, что шансов подхватить коронавирус в ТРЦ намного меньше, чем в супермаркете.
"Большие толпы создаются в магазинах, которые занимаются продажей продуктов питания, а их никто никогда не будет закрывать. Или в автобусах. Нельзя предпринимателей загонять в тупик, потому что и так тяжело. Каждый человек должен решать сам: если ощущает какой-то страх, пускай дома посидит, ничего страшного не произойдет. Если кто-то уже переболел либо чувствует в себе уверенность, пусть наденет маску, возьмет дезсредства и идет в кинотеатр. Но закрывать – крайняя мера, которая станет катастрофой для бизнеса. Многие будут еще год в себя приходить от этих ограничений, которые были весной", – считает Дмитрий Аганов.
Сидеть и терпеть
Не переживет "второй изоляции" и индустрия спорта. И хотя пока в предложении Роспотребнадзора ничего не сказано о фитнес-клубах, тренажерных залах и бассейнах, предприниматели все равно встревожены. Они отмечают, что сейчас им тяжело и без всяких ограничений: из-за коронавируса, а также сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ и ОРЗ посетителей практически нет.
8 августа в Алтайском крае открылись фитнес-клубы, 3 сентября – бассейны.
"Ситуация плачевная. Сейчас поток маленький, а за последнюю неделю-две снизился еще. Нам и так восстанавливаться почти полгода, так еще и сейчас сезон заболеваний ОРВИ. А на фоне пандемии обычная простуда вызывает панику у людей", – рассказал amic.ru руководитель сети тренажерных залов "Рельеф" Алексей Меркулов.
По его словам, в спортиндустрии все-таки рассчитывают на непрерывную работу до конца года: даже в Москве, по словам Меркулова, где зафиксирован взрывной рост заболеваемости (еще в конце сентября в столице в сутки выявляли около тысячи заболевших, а 6 октября их было более четырех тысяч), фитнес пока не тронули.
"В обращении Роспотребнадзора спортиндустрии нет. Но смысла писать заранее кому-то письма мы не видим: если у власти есть свой план, что бы мы ни просили, ни писали, не будет иметь эффекта. У них есть свои установки, они на них ориентируются", – говорит он.
Сейчас из-за всплеска заболеваемости спортивные центры упускают осенний сезон, который "кормил" бизнес в январе и феврале. Но сейчас сеть не может даже рассчитаться с накопившимися долгами за аренду помещений, поэтому уже закрыла три зала.
"Как это проходить? Никак. Сидеть и терпеть, вариантов нет. Мы надеемся, что кто-то из арендаторов, где находятся клубы, пойдет навстречу, поймет. Каждый, кому мы должны, говорит: "Вы мне заплатите, остальным – потом". То, что получаем, мы делим и всем отдаем. Планировать не получается, сейчас все пытаются просто выжить", – отмечает Меркулов.
Предложение Роспотребнадзора о новых ограничительных мерах рассмотрят на заседании оперштаба уже на этой неделе. Предприниматели опасаются, что власти региона могут не ограничиться закрытием только торгово-развлекательных центров, и уже в ближайшие недели под удар попадут все те же спортцентры, общепит, культурные и образовательные учреждения. А это десятки тысяч людей. И в этот раз от разорения и банкротства компании не спасут даже льготные кредиты, отсрочки по налогам и безвозмездные выплаты, которые были предложены правительством весной.
Комментарии
Чз интернет дешевле.
все можно купить в интернете. В ТЦ перекупщики.
Даже если не закроют ТЦ то особо то народ там давно не ходит, поэтому разницы нет
Сейчас закроют плановый прием, а все остальное работать будет
Да и хрен с вами, торгаши! ТЦ - это позор нашего времени. Жили без ТЦ, и проживем без вас прекрасно!
На ИП глубоко поровну, а вот тренажёрку не нужно трогать.
Сейчас детей переведут на дистант, закроют плановый прием. А все остальное работать будет.
Сейчас закроют плановый прием, а все остальное работать будет - а надо наоборот
Налоговую бы закрыли на карантин. Вот где рассадник заразы. Шарятся по офисам, проверяют нахождение по месту регистрации. Где гарантия, что они здоровы? За последнюю неделю 10 моих знакомых предпоиринамателей вызвали в налоговую на беседу. Переливают во время этих бесед из пустого в порожнее, разнос заразу. Сидят без масок
Всё таки народ у нас калёный после 70 лет строительства коммунизма. За 30 лет рынка, до многих так и не доходит как экономика на самом деле работает.
12.10.2020 08:43
гость////// Это вот мы с вами умные и понимаем, что именно так и должно быть. Но на верху сидят и заботятся только о деньгах, а не людях
Примерить в отделе ТЦ, а купить в интернете? А потом, когда все закроются, где будете примерять? Кроме футболки одежду не просто без примерки купить. Иные клиентки подбирают по часу, перебрав 7 пар джинс и 5 юбок.
p.s. По городу ходит масса, купивших в интернете, без слез не взглянешь, зато дешевле, а то что подделка часто, вообще не волнует, лишь бы был лейбл и цена меньше.
Что владельцы ТЦ делали для уменьшения распространения короновируса? Что сейчас делают? Вы обратите внимание! Половина продавцов без масок, посетители без масок, всё формально. Закрою и даже не жалко. На освободившиеся места заедут адекватные бизнесмены.
Давид Набарро, специальный представитель ВОЗ (special envoy) по коронавирусу:
"Мы в ВОЗ не защищаем локдауны как основное средство борьбы с ковидлой. Единственная причина, по какой их запуск можно оправдать, это купить время для реорганизации и ребалансирования ресурсов, но в целом мы бы такие меры не использовали.
Просто посмотрите на то, во что превратилась туриндустрия. Что случилось с фермерами. Посмотрите на уровень бедности, который удвоится в следующем году. И как минимум в два раза в мире увеличится количество голодающих детей.
Фактически это ужасная глобальная катастрофа, и мы взываем ко всем мировым лидерам - прекратите lockdown как основной метод борьбы с ковидлой, учитесь друг у друга и создавайте иные методы борьбы, и все время помните, что lockdown ведет к обнищанию масс, бедные станут ужасно беднее".
Уже и ВОЗ в прыжке переобувается
12.10.2020 08:18
гость
Сам то понял, что сморозил, прям инетмагаз_производитель? Все с точностью на оборот все инет площадки это прокладки между производителем и продавцом, сливают всякую хрень НЕ леквидную, на фото оригиналы или близко к ним а по факту помойка
Идите пашите торговцы, а то купи по дешевле - продай по дороже, надорвались блин болезненные.
Ограничения нужны! Может не такие тотальные, но нужны
12.10.2020 09:20
1
Конечно. У нас же все условия для производства созданы. А как вы произведенное будете реализовывать? Чем платить работникам на тех же фабриках, если ваш товар не продается?
Школьники-то уже переболели в большинстве, смысл закрывать школы, например?
Ну да, а торгаш в ТЦ продает оригинал! Не смешите мои тапки, тоже самое гумно, с наклейкой made in china, только в три-дорого. Потому что аренду, зарплату, налоги надо отбить да плюс навар охота. Жадные, алчные людишки, раньше таких как вы судили по статье о спекуляции!
Посмотришь на окружение, послушаешь посторонних людей, а переболевших - большинство. Да, заразно. Да, температура дольше в два раза держится. Но не так страшен черт, как людей запугали. У многих до неврозов и истерик.
12.10.2020 09:20
1
На каком заводе работаете? В офисе штаны протираешь за наши налоги, тоже мне, работяга.
Соблюдали бы правила - не было бы закрытия. Сами виноваты. Во всех почти магазинах маски у посетителей и продавцов нос не закрывают. Один такой больной чихнет - все рядом заразятся. Так что пенять на себя надо, а не на злые власти.
Закрывать ничего не надо. Маски и дистанция, ничего нового. Но, ввести штрафы для физ. лиц и организации за отсутствие масок. На первый раз штраф для организации, где будет кто-то без маски (не офисы, конечно, а те организации, которые оказывают услуги, продают товар населению), на второй раз- тогда уже закрыть конкретно данную организацию.
А в офисе не работа? Или только руками считается? Головой тоже работать нужно, просто мозги мало у кого есть) Чаще только руки.
Ограничения для них нужны следующие: допустили покупателя без маски и перчаток штраф 100000 на первый раз, повторно 1000000. А на эти деньги кт покупать медикам выплаты делать.
12.10.2020 09:28
Гога
Гога, не ходи по помойкам, заходи в хорошие магазины. У нас есть любые по достатку: Триумф, БетиБаркли или по-проще, но с хорошей одеждой Гардер, Ливайс, ДенимСтор.
Даже Остин очень достойные вещи делает, неноские только, но когда новые очень прилично выглядят.
ТЦ сами виноваты, так как не соблюдали все это время масочный режим!
люди в ТЦ ходили и ходят без масок, заражая друг друга
Доброта наших людей зашкаливает! Как же вам не стыдно! Люди работали, открывали бизнес, платили продавцам зарплату, государству налоги, а вам, диванным тунеядцам покоя не дают их доходы! Вы в марии ра заразу подхватите быстрее чем в любом ТЦ, а ведь Ракшин тоже предприниматель! Вот и получится, что богатые станут (стали) богаче, бедный еще беднее...
P.S. Хотела бы я посмотреть, как вы покупаете диван, обои, люстру в интернете! И даже в интернет магазинах, когда ввели только доставку на дом товаров без примерки, не все готовы сразу оплатить 5 пар брюк для примерки....
...и придётся Аганову,как в старые,добрые времена,идти на базар,папиросками торговать...
да, на народ в Барнауле в возрасте 35+ и особенно на мужиков без слез не глянуть. одеты в основном в старомодные обноски или в дешовку из этнических Планет одежд и Шок цен.
А если решить проблему по-другому - штрафовать сотрудников, которые выходят на работу с симптомами?
Да в наших ТЦ цены вообще не гуманный. Семьей одеться гоняет в Новосибирск, вместе с дорогой в 1.5 -2 раза дешевле получается. Так же ТЦ.
12.10.2020 09:47
- гость -
Если вам нравятся юнцы у которых шиколотки торчат, почему мы должны выглядеть так же "модно"? Мы одеты скорее практично. Раньше Суворов в лосинках и в парике гонял, тоже была мода, дай вам волю вы бы и сегодняшнего мужика со стройки нарядили так же, пусть мешочек с песком на интимное место подвешивает, дамам нравится
12.10.2020 09:47
- гость -
да, на народ в Барнауле в возрасте 35+ и особенно на мужиков без слез не глянуть.
А чё, всем одеваться как геям? Мужик и должен выглядеть как мужик. А вы, ИП-шники тут не нойте, что мол, открывали бизнес, платили налоги и т.п. Идите в поле работайте, производите натуральный продукт - молоко, мясо, овощи. Вот будет польза! И для нас, и для вас. А так - бизнес по типу !купи-продай!, ничего не производя - нафиг никому не нужен! А то вся жизнь у нас стоится по принципу как бы кого надуть, а самому навариться. Общество потребителей и геев.
Коронавирус, оказавшийся на поверхности смартфонов, денежных купюр и поручней в транспорте, способен оставаться там на протяжении месяца. Соответствующие данные получили ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями.
Согласно результатам их исследования, SARS-CoV-2 может 28 дней обитать на гладких непористых поверхностях, к которым относятся стекло, бумага для банкнот и нержавеющий металл, при комнатной температуре... Полученные результаты опубликованы на Virology Journal.
Наибольшую угрозу представляют смартфоны, так как они, в отличие от рук, не подвергаются постоянной дезинфицирующей обработке.
Ранее российский врач рассказала, что коронавирусная инфекция может проникнуть в дом даже сквозь систему вентиляции от соседей.
И что все эти ограничения, маски! Домой всй равно принёс заразу в кошельке, на смартфоне. Сосед за стенкой чихнул - и ага...
а в провинции вообще ужас как люди одеты. все без исключения в робе - камуфляж ходят как инкубаторские.
в 90-х был в Китае, там тогда все ходили в робе, а приезжаешь сейчас большинство одеты с иголочки, зато то теперь у нас большинство в робе.
опустились люди в России или государство их опустило
12.10.2020 09:52
- гость -
На фирмовые шмотки цены одинаковы по всей стране, если только доп.акции могут быть. На Ливайс не заметил разницы, но в мультибрендах может быть дешевле, у них другая ценовая политика. Жаль закрылся Lee&Wrangler в Сити, хороший был в прошлом (лет 5 назад на площади Советов) мультибренд, есть, правда, аналогичный на площади Октября.
12.10.2020 09:55
Гога
Гейскую одежду продают в дешевых сетевых магазинах типа Pull&Beer (? как пишется не помню), Bershka, Zara. Идите в нормальный магазин, где от классического костюма до хороших джинсов, вам выше сказали какие, выберите на ваш бюджет.
12.10.2020 09:55
Гога
"Общество потребителей и геев."
Вы себя к кому относите?
12.10.2020 10:12
- гость -
В Китае люди стали зажиточнее, а у нас "обнулились".
12.10.2020 10:12
Гость
А разве геи не являются потребителями?
12.10.2020 10:15
- гость -
Потребители-геи на наша целевая аудитория .
12.10.2020 10:15
- гость -
Конечно являются,просто хотелось узнать позиционирование "Гоги".
Спекулянты, научитесь зарабатывать по-другому.
За накидывание 300% сверх закупочной давно пора закрывать
а ведь действительно сейчас в ТРЦ не так уж и много народу, по сравнению с тем же Мария-Ра где в одну кассу за эрзацем стоят толпы народу
12.10.2020 10:20
- гость -
Спекулянты, научитесь зарабатывать по-другому.
За накидывание 300% сверх закупочной давно пора закрывать
Такая наценка только на товар дешевого сегмента, всякие шоу-румы с Алиэкспресс и Глории с Фэмиили, и Кари, там даже и 10 цен не редкость, а брендовые вещи везде стоят одинаково.
Не закрывайте,но введите для них санитарные правила жесткие :маски ,респираторы как положено,а не под носом.А то им жарко..Врачам не жарко,мрут ,как мухи от таких недееспособных.Введите обязательные рециркуляторы ,для обработки воздуха ,плюс дезинфекция помещений .Это все легко сделать..А то не закрывайте нас,но ничего делать для безопасности покупателей они не хотят..Клуб "Рельеф" на Юрина работает,но все ходят без масок,в залах нет рециркуляторов и пол моют 2 раза в день..Хотите работать-будьте любезны позаботиться о безопасности своих посетителей.
гость 10:20
это точно у нас эрзац в Мария-Ра, Пятерочке стал уже дороже стоить чем настоящая еда в Германии, Франции, Испании, про Польшу с Прибалтикой уже молчу
Просто подумайте, что если из-за вашего несогласия соблюдать дополнительные меры (маска и т.п.) будут заболевать другие? Меня удивляет позиция многих, что это мое здоровье и я решаю защищаться или нет. Речь то ведь об общественной безопасности.
Если вы не защищены, то увеличиваете нагрузку на ЗО(ведь если заболеете побежите не в церковь. а в больничку) и становитесь опасны для окружающих. Давайте заботиться друг о друге! Ну и главное: мойте руки с мылом и старайтесь не тереть ими лицо.
10:28
На всех брендов не хватит.
Тем более по уровню зарплат в Барнео кому-то за стоимость одних ливайсов весь месяц питаться
12.10.2020 10:20
- гость -
Тогда тем более надо закрывать ТЦ, если посетителей нет-всё равно обанкротятся.
Да, плакаться они умеют. А обеспечить безопасность посетителей - нет. Закрывают глаза на то, что люди больные заходят, без масок, кашляют на товары, на окружающих.
Лишь бы деньги несли.
12.10.2020 10:08
тю!
Коронавирус, оказавшийся на поверхности смартфонов, денежных...
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Так ты домой заходишь, руки тщательно помыл, протри спиртом смартфон и все.
Да, плакаться они умеют. А обеспечить безопасность посетителей - нет. Закрывают глаза на то, что люди больные заходят, без масок, кашляют на товары, на окружающих.
Лишь бы деньги несли.
Не соглашусь с вами! делают замечания, а им в ответ такие маты несутся! а попробуй откажи в обслуживании? у нас же все умные стали, бегут в роспотреб. жаловаться, а у нас в законе не прописано, что не обслуживать без маски это законно. Предпринимателю сначала впаяют штраф, а ты потом иди и доказывай, что ты не верблюд...
Везде же написано,что без масок не обслуживают..Пусть бегут.Есть постановление Томенко о масочном режиме.Все вопросы к вертикале власти
Не закрывайте бизнес, пусть они сдохнут от вируса. Идиотам не место на Земле, я так думаю.
12.10.2020 11:10
Тупое быдло я
без бизнеса и ты сдохнешь
В чем проблема вызывайте наряд. Платит по 30 тысяч за каждый поход в магазин, желающих будет мало.
12.10.2020 11:03
гость 22
Не соглашусь с вами! делают замечания, а им в ответ такие маты несутся! а попробуй откажи в обслуживании? ...
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Это надо нормально организовывать. В Москве на входе стоит охранник и не пропускает в магазин без маски. В Барнауле в Бахетле аналогично организовали. А большинство магазинов ноль внимания на это. И сами кассиры обслуживают без масок, либо маска на подбородке.
12.10.2020 11:10
Бабуля для гостя 22
Бабуля, у тебя деменция
Тебе нравятся бабули?Хочешь поговорить об этом???
12.10.2020 10:35
Бабуля
+1000000000000!!!
Вы, радующиеся здесь о закрытии "бизнеса бизнесменов". Вы совсем ку-ку? Если вы в бюджете - так ваша зарплата - это налоги, которые платит "бизнес". Если вы работаете на "бизнесмена" - так это ваши рабочие места, неважно в какой сфере. Кричащие о фабриках/завода/полях...Вы это серьезно? или непроходимо тупы на самом деле? куда девать продукцию заводов, кто ее купит, если нет зарплаты, которую вы-бюджетники не получите, потому что "бизнесмены" закроются и не заплатят налоги? вы всерьез не понимаете, как работает экономика? разорение одного принесет краткосрочную радость конкуренту и все.
12.10.2020 11:37
Бабуля для Женька
У тебя точно деменция, бабуля. И это не смешно, особенно окружающим
А вы серьезно думаете,что все так платят налоги?Например машка,которая сидит на енвд и платит копейки??Вы тут петухом то не заходитесь,все уже знают про ваши налоги..и в тц также их платят с площадей,а это копейки на самом деле..Транспортники,тоже платят с машины..Громко так кричать не нужно,мы прекрасно знаем,какие налоги платятся..
12.10.2020 12:03
- гость -
Жаль страна не знает
своих героевмалоумных, кто радуется закрытию малого бизнеса, мы тоже посмеялись над ними, чуть позже.
12.10.2020 12:03
- гость -
Вы, радующиеся здесь о закрытии "бизнеса бизнесменов".
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Кто здесь радуется? Разговор о том, что бизнес бьет себя кулаком в грудь, обещая выполнять все меры безопасности, лишь бы их работу не приостанавливали. А на деле плюют на это, подвергая здоровье и жизнь клиентов опасности.
Фуд-корды, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, кафешки в пандемию прямо так необходимы? Сейчас гораздо важнее снизить нагрузку на медицину.
Так не смейся..в чем проблема..У меня деменция,да может и парочка..Тебе то что до этого,болезненный?