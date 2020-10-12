"Катастрофа для бизнеса". Компании Барнаула умоляют не вводить новые ковидные ограничения

Предприниматели Алтайского края рассчитывают, надеются и практически молятся, чтобы власти региона не ужесточили ковидные ограничения из-за резкого роста заболеваемости. Компании говорят, что до сих пор не оправились от предыдущих запретов, а новые их могут просто "добить". В бизнес-среде региона также считают, что останавливать работу торгово-развлекательных центров, кинотеатров, фуд-кортов нельзя. Тем более что это решение никак не затормозит роста заболеваемости.

"Люди будут голодать"

За весну и лето 2020 года торгово-развлекательный центр "Арена" потерял почти 30% арендаторов, сообщили amic.ru представители ТРЦ. "Свернулись" отделы детских товаров, мебели, одежды. И это не только небольшие компании, но и международные сети. Так, в начале сентября французский ретейлер спортивных товаров "Декатлон" заявил, что закрывает магазин в Барнауле из-за "неудовлетворительных финансовых показателей".

Сейчас в администрации торгового центра уверены: если ввести еще одну "порцию" ограничений, осенью в ТРЦ перестанут работать еще 30% магазинов. Поэтому чтобы не допустить краха бизнеса, арендаторы и сотрудники ТРЦ "Арена" написали коллективное обращение губернатору Виктору Томенко, главе Барнаула Вячеславу Франку и в Роспотребнадзор с просьбой не закрывать торговые центры.

6 октября стало известно, что региональное управление Роспотребнадзор предлагает вернуть некоторые ковидные ограничения, которые действовали весной. Так, в регионе предлагают приостановить работу торговых центров, фуд-кортов, кинотеатров и развлекательных центров для детей.

"Если введут новые ограничения, арендаторы просто разорятся, закроют свои отделы. Это будет большая безработица, потому что "ипэшники" не смогут платить зарплату своим сотрудникам, люди будут голодать. У нас в первую волну съехали треть отделов. Они не смогли обеспечивать сотрудников зарплатой, платить аренду, самим было не на что существовать", – говорят в администрации молла.

Индустрия торговли и развлечений в Барнауле до сих пор не восстановилась и не оправилась от последствий ковидных ограничений, считают в "Арене".

Например, кинотеатрам разрешили работать чуть больше месяца назад (с 3 сентября). По рекомендации Роспотребнадзора в них организована "умная рассадка": то есть билеты продают только на места, расположенные в шахматном порядке, расстояние между которыми составляет более полутора метров. Сурово, но эффективно, посчитали в ведомстве.

В результате на один сеанс продают в два раза меньше билетов, чем до пандемии. Однако в "Арене" говорят, что и эти 50% зала посетителей никогда не набираются.

"Мы еще не вернулись к допандемийным показателям, и когда все восстановится – неизвестно. Покупательная способность низкая, проходимость стала намного меньше. На фуд-кортах столы расставлены с соблюдением требований Роспотребнадзора – 2 метра от стола до стола. Сейчас люди не сидят друг на друге как селедки. Кинозалы даже на 50% не забиваются. Кто-то боится, а кому-то просто не на что покупать билеты. То же самое про игровые, детские комнаты, развлечения. Если так будут закрывать, урезать зарплаты, наверное, начнем "есть" друг друга", – опасаются в ТРЦ.

Эксперты также уверены, что новые паузы в работе моллов, а также кинотеатров и детских развлекательных центров никак не помогут и не остановят распространение коронавируса. Ведь люди, которые не будут посещать ТРЦ, все равно пойдут в продуктовые магазины, будут ездить на общественном транспорте, кто-то – работать в коллективе.



"Мое личное мнение, что закрывать ни торговые центры, ни фитнес-клубы, ни кинотеатры нельзя. Просто нужно соблюдать ограничения, которые уже есть – 1,5 метра дистанции между людьми, масочный режим, регулярная дезинфекция. Бизнес таких же ограничений, как были весной, уже просто не выдержит. Мы видим примеры, когда фитнес-центры закрываются, не могут выдержать нагрузки (компании не могут рассчитаться с долгами по кредитам и аренде, накопившимися весной и летом – прим. ред.)", – рассказал amic.ru член АКРО "Деловая Россия" и депутат АКЗС Дмитрий Аганов.

Несколько дней назад он был в одном из ТРЦ города. Но ни большого количества посетителей, ни скученности людей Аганов не увидел. По его словам, все соблюдают положенную дистанцию в полтора метра. Поэтому депутат считает, что шансов подхватить коронавирус в ТРЦ намного меньше, чем в супермаркете.

"Большие толпы создаются в магазинах, которые занимаются продажей продуктов питания, а их никто никогда не будет закрывать. Или в автобусах. Нельзя предпринимателей загонять в тупик, потому что и так тяжело. Каждый человек должен решать сам: если ощущает какой-то страх, пускай дома посидит, ничего страшного не произойдет. Если кто-то уже переболел либо чувствует в себе уверенность, пусть наденет маску, возьмет дезсредства и идет в кинотеатр. Но закрывать – крайняя мера, которая станет катастрофой для бизнеса. Многие будут еще год в себя приходить от этих ограничений, которые были весной", – считает Дмитрий Аганов.

Сидеть и терпеть

Не переживет "второй изоляции" и индустрия спорта. И хотя пока в предложении Роспотребнадзора ничего не сказано о фитнес-клубах, тренажерных залах и бассейнах, предприниматели все равно встревожены. Они отмечают, что сейчас им тяжело и без всяких ограничений: из-за коронавируса, а также сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ и ОРЗ посетителей практически нет.

8 августа в Алтайском крае открылись фитнес-клубы, 3 сентября – бассейны.

"Ситуация плачевная. Сейчас поток маленький, а за последнюю неделю-две снизился еще. Нам и так восстанавливаться почти полгода, так еще и сейчас сезон заболеваний ОРВИ. А на фоне пандемии обычная простуда вызывает панику у людей", – рассказал amic.ru руководитель сети тренажерных залов "Рельеф" Алексей Меркулов.

По его словам, в спортиндустрии все-таки рассчитывают на непрерывную работу до конца года: даже в Москве, по словам Меркулова, где зафиксирован взрывной рост заболеваемости (еще в конце сентября в столице в сутки выявляли около тысячи заболевших, а 6 октября их было более четырех тысяч), фитнес пока не тронули.

"В обращении Роспотребнадзора спортиндустрии нет. Но смысла писать заранее кому-то письма мы не видим: если у власти есть свой план, что бы мы ни просили, ни писали, не будет иметь эффекта. У них есть свои установки, они на них ориентируются", – говорит он.

Сейчас из-за всплеска заболеваемости спортивные центры упускают осенний сезон, который "кормил" бизнес в январе и феврале. Но сейчас сеть не может даже рассчитаться с накопившимися долгами за аренду помещений, поэтому уже закрыла три зала.

"Как это проходить? Никак. Сидеть и терпеть, вариантов нет. Мы надеемся, что кто-то из арендаторов, где находятся клубы, пойдет навстречу, поймет. Каждый, кому мы должны, говорит: "Вы мне заплатите, остальным – потом". То, что получаем, мы делим и всем отдаем. Планировать не получается, сейчас все пытаются просто выжить", – отмечает Меркулов.

Предложение Роспотребнадзора о новых ограничительных мерах рассмотрят на заседании оперштаба уже на этой неделе. Предприниматели опасаются, что власти региона могут не ограничиться закрытием только торгово-развлекательных центров, и уже в ближайшие недели под удар попадут все те же спортцентры, общепит, культурные и образовательные учреждения. А это десятки тысяч людей. И в этот раз от разорения и банкротства компании не спасут даже льготные кредиты, отсрочки по налогам и безвозмездные выплаты, которые были предложены правительством весной.