Ситуация с ковидом в России официально остается под контролем властей. Несмотря на максимальное с весны число инфицированных – 11 615 (данные федерального оперштаба за 6 октября), никто даже говорить не хочет о второй волне. За время пандемии рекордное количество заразившихся в сутки в России было зафиксировано 11 мая – 11 656 человек.

"Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны", – заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Мэр Москвы Сергей Собянин придерживается такого же мнения: "Второй волны как таковой нет. Почему? Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели".

Несмотря на отказ от термина "вторая волна", скачкообразный рост инфицированных ковид заметен из статданных. В среднем прирост по России за сутки (следует из сводки федерального оперштаба) составляет 500 и более человек.

Власти аккуратно начинают рассуждать на тему повторного карантина и самоизоляции. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России усложняется. Об этом 7 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале "Россия 1".

Например, в Алтайском крае Роспотребнадзор официально обратился к губернатору с просьбой закрыть кинотеатры, торговые центры, приостановить плановую медпомощь, отправить школьников раньше на каникулы. Студентов сразу планируют перевести на дистант. На удаленку отправят и всех офисных работников, если губернатор прислушается к санитарно-эпидемиологической службе.

В результате вместо давно анонсированной властями победы над коронавирусом регионы один за другим возвращаются к весенним ограничениям. Пока остается надеяться только на выработку коллективного иммунитета и скорую поставку вакцины от ковида.

"Как помрете – приходите"

А тем временем жители в регионах, подозревающие у себя COVID-19, сталкиваются с многочисленными проблемами. Из-за напряженной ситуации власти идут на кадровые перестановки в здравоохранении. "Стрелочниками" чаще всего становятся главврачи, реже – министры здравоохранения. За время, пока в России бушует коронавирус, в отставку ушли профильные министры почти в 20 регионах, в том числе и в Сибири. Причины в большинстве случаев одинаковые: это взрывной рост заболеваемости и неумение руководить отраслью в условиях форс-мажора.

Один из последних примеров: глава Крыма Сергей Аксенов в конце сентября отправил в отставку министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Население жаловалось на отказы в госпитализации при подтвержденном ковиде. Но эти проблемы характерны не только для полуострова.

В Алтайском крае ситуация в чем-то похожа на крымскую. Региональный Минздрав, по мнению жителей, действует в сложившейся ситуации неэффективно. Огромное количество жалоб поступает в Instagram губернатора Виктора Томенко. Здесь есть все – от отказов в госпитализации до нерасторопной скорой помощи, от дефицита врачей в госпиталях до нехватки лекарств в аптеках. Отдельно люди жалуются на невозможность сдать тесты на ковид и пройти компьютерную томографию.

2 октября краевой Минздрав издал постановление, согласно которому на КТ могут попасть только люди старше 65 лет с осложнениями. Еще раньше был сужен круг тех, кто вправе сдать тест на ковид. Это пенсионеры либо люди, контактировавшие с ранее зараженными.

"Круг контактных лиц определяет Роспотребнадзор, – отмечал глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. – Они тестируются при наличии симптоматики, компьютерная томография проводится при наличии подозрений на вирусную пневмонию".

Жители региона делятся своими историями в соцсетях: как им с боем приходилось добиваться медпомощи.

"Меня в пятницу отправили с температурой домой, чтобы скорая отвезла на госпитализацию. Скорая ехала 21 час. Вместо КТ по упрощенке отправили на рентген, хотя всем известно, что вирусную пневмонию рентген не диагностирует. После рентгена осталась на улице опять же с температурой и пневмонией. Лечение назначили без анализов, после чего дома началось онемение конечностей", – пишет в "Инстаграм" губернатора yklimova07.

Подобных историй в аккаунте главы региона сотни. А в реальности их еще больше. Люди пишут Виктору Томенко, надеясь на огласку и решение своих проблем.

"То есть когда поражение легких 25-50%, двухсторонняя пневмония, ковид подтвержденный – надо было отправить человека домой и ему не требовалась госпитализация? Тогда я очень сомневаюсь в компетентности врача. Сестру начало рвать от назначенных лекарств, в поликлинике сказали, что мы поздно позвонили – врач уже на вызове, звоните завтра. А к утру у нее появилась одышка, скорая ехала пять часов, сестра сама связалась с больницей, и я уже хотела ее везти, но в это время приехала скорая. Ужасное отношение. Как помрете – приходите, получается так", – возмущена kabusia23196875.

Краевой Минздрав хоть и отвечает на все обращения и жалобы, но признает, что нужно потерпеть: дополнительных ресурсов нет. Кроме того, в остальных регионах встречаются аналогичные проблемы: "К сожалению, сейчас идет резкий всплеск заболеваемости ОРВИ, обращение пациентов в поликлиники выросло в разы. Заболевают не только пациенты, но и сами медицинские работники, выбывая из строя, что еще больше усугубляет положение. Просим вас набраться терпения и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации".

Экстраординарные решения

Многие в крае жалуются, что не могут добиться госпитализации даже с высокой температурой и положительным тестом на COVID-19.

"Если подготавливаются места (для ковидных пациентов, – прим. ред.), то почему отказывают в госпитализации? У меня девятый день держится температура 39, и очень сильный кашель, который не дает мне спать, закашливаюсь так, аж до тошноты. Вызывал скорую, приехала врач и говорит: у вас КТ-1, пневмония легкой степени, а также COVID-19. Мы не можем вас положить, так как у нас нет мест... места только для тяжелобольных", – с недоумением пишет vladimiryakovlev1985.

Высокую загруженность коечного фонда подтверждают и в других городах края, где организованы ковидные госпитали. "В Славгороде все так же, госпиталь переполнен. Аппаратов ИВЛ не хватает. У меня папа и бабушка умерли в одну неделю!!! Куда бежать, куда о помощи кричать простым людям", – негодует jeny_bo.57.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ранее прогнозировал ситуацию, когда заболеваемость в крае резко пойдет вверх. "Для нас не будет второй волны. Для нас еще первая не закончилась, так как пришла с запозданием. Поэтому вторая наслоится на всплеск сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа, и это более опасно", – рассуждал чиновник в "Переговорке" amic.ru.

Прогноз главы ведомства, судя по данным статистики и отзывам обычных жителей, полностью подтвердился.

Уже к 28 сентября коечный фонд в Алтайском крае был заполнен на 97%: свободными оставались всего 50 мест. Об этом в ходе традиционной пресс-конференции в конце сентября рассказывал Дмитрий Попов. 5 октября на совещании в правительстве региона он уточнил цифры. "На утро сегодняшнего дня в крае 3020 коек. Неделю назад было 2168. Сегодня мы имеем люфт около 300 свободных коек. В планах есть дальнейшее увеличение коечного фонда. Ситуация напряженная не только в Алтайском крае, но и по России", – констатировал глава ведомства.

Минздрав, развернув дополнительно койки, забрал под эти нужды медучреждения в Новоалтайске и Заринске. Больница в Новоалтайске, на базе которой организован ковидный госпиталь, подходит для приема тяжелых больных с внебольничными пневмониями по многим параметрам, объяснял Дмитрий Попов.

В городе-спутнике Барнаула такое решение вызвало неоднозначную реакцию. Так, представители местного отделения КПРФ даже собирались провести митинг, а депутаты горсовета – внеочередное заседание. Причина недовольства заключается в том, что теперь за лечением нековидных "болячек" местным жителям приходится ездить почти за 30 км в краевой центр.

Но Минздрав проблемы не увидел, посчитав, что близость двух городов позволяет транспортировать часть пациентов в две барнаульские и одну краевую больницы.

"Мы изучили загруженность госпитальной базы, посмотрели возможность транспортировки пациентов в Барнаул. Мы принимаем экстраординарные решения. Это, наверное, впервые в истории Алтайского края происходит, когда из госпитальной базы в 18 тысяч коек мы вычленяем 2 тысячи, чтобы оказывать и экстренную помощь, и помогать пациентам с внебольничными пневмониями. Время такое", – подчеркнул Попов.

Сами справимся. Почти

Еще в июле, когда Алтайский край вышел на пиковые значения по коронавирусу (более 200 случаев ежедневно), министр здравоохранения утверждал, что регион не нуждается в помощи Москвы. "Пока речь об обращении за помощью не идет. Наличие свободные коек, аппаратов ИВЛ позволяет обходиться своими силами", – отмечал Дмитрий Попов.

В частности речь шла о развертывании дополнительных военно-полевых госпиталей. Летом федеральный центр оказал помощь Дагестану и Забайкалью, где ситуация была близка к критической.

В начале октября на фоне резко сокращающегося коечного фонда, большого числа тяжелобольных пациентов и тех, кто находится на ИВЛ, краевой Минздрав вышел на федеральное министерство с просьбой о помощи.

"Мы обратились в Министерство здравоохранения Российской Федерации на предмет развертывания Федерального центра травматологии и ортопедии под ковидный госпиталь (это 160 коек, обеспеченных реанимацией и кислородом). Сегодня это не просто койки в госпиталях, они обязательно должны быть обеспечены кислородом", – констатировал Дмитрий Попов.

Косвенным доказательством всплеска заболеваемости служат пустые полки аптек. Например, в Барнауле стали массово исчезать препараты, которые назначают тем, кто лечится от COVID-19. Читатели amic.ru сообщают о том, что невозможно найти арбидол, с трудом – ингавирин, курантил и депиридомол (назначают, как правило, при пневмонии). На момент публикации материала комментарий от единственной государственной сети – "Аптеки Алтая" получить не удалось. В пресс-службе Минздрава не смогли поделиться информацией по остальным участникам аптечного рынка: "За частные аптечные сети мы не отвечаем, информацию нужно запрашивать в каждой организации отдельно".

Несколько недель подряд в крае растет статистика инфицированных. Если в первой половине сентября регион выходил на абсолютный минимум с весны (по 60-65 случаев ежедневно), то сейчас Алтайский край преодолел рубеж в 130 заболевших. Никого уже не удивляет 10 и более умерших от ковида за сутки. За минувшую неделю таких дней было три.

Томограф на вес золота

В соцсетях жители еще недавно выкладывали фотографии огромных очередей на КТ в Диагностическом центре Алтайского края. Многие недоумевают: почему нельзя организовать процесс так, чтобы избегать контактов с другими потенциально больными людьми?

"Их привозят при подозрении на пневмонию, в "красную зону" Диагностического центра, где огромные очереди и люди, выйдя из скорой помощи, вынуждены находиться на улице. У многих при этом температура. Почему один аппарат КТ работает, диагностируя первичное заболевание. Помещение маленькое. Люди вынуждены находиться там по много часов", – задает вопрос в "Инстаграме" liudmila.3283.

Согласен с ней и другой пользователь соцсети, lilia.aleks_v: "Почему у нас в диагностическом центре в "красной зоне" такие очереди? Один аппарат КТ в Барнауле? И помещение очень маленькое выделено для такого количества больных коронавирусной инфекцией".

В самом учреждении поясняли, что ситуация излишне драматизируется. Кроме того, в ДЦ опровергли якобы гигантские очереди на томографию. "В настоящее время "красная зона" ДЦАК действительно работает с очень серьезной нагрузкой. Жители края с подозрением на пневмонию, доставленные бригадами скорой медицинской помощи, принимаются в круглосуточном режиме. Для увеличения объемов обследования был задействован второй компьютерный томограф, что позволило сократить очередность", – сообщили в Диагностическом центре в конце сентября.

Отчасти такие очереди объясняются тем, что аппаратов для проведения КТ в Алтайском крае менее 10 штук, многих жителей соседних с Барнаулом районов доставляют на КТ в краевой центр. При этом, например, в соседнем Новосибирске их около 30, а в Москве и вовсе – более 100.

Единого критерия оснащенности томографами в России нет. Однако если таких установок слишком мало, может возникать проблема географической доступности или времени ожидания, что как раз относится к Алтайскому краю.

Для сравнения: в США на миллион населения приходится в среднем 34 КТ-сканера, в Корее – 37, в Италии – 30, в Германии – 16. В России этот показатель около 9. В отечественных клиниках насчитывается всего около 1,5 тысячи компьютерных томографов. Поэтому ждать помощи в поставке КТ-аппаратов из других регионов краю не приходится.

"В каждую поликлинику дорогостоящий компьютерный томограф не поставишь, да это и не нужно", – писала ранее "Российская газета" со ссылкой на директора департамента развития медицинского страхования Минздравсоцразвития Владимира Зеленского.

В Алтайском крае в настоящее время действуют восемь аппаратов КТ, из них семь – в госучреждениях. Если в "мирное время" это количество считалось нормой, то в условиях коронавируса – мизерная цифра. С огромной нагрузкой работают все – от лаборантов до врачей.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в конце сентября говорил, что в сутки производится 572 КТ в пяти центрах, тогда как летом выполняли около 200 исследований в день. Именно перегрузка и вызвала очереди, которые, впрочем, опровергли в Минздраве.

В настоящее время два аппарата КТ есть в Диагностическом центре Алтайского края (Барнаул). По одному устройству – в Бийске, Рубцовске, Славгороде и Камне-на-Оби. В ближайшее время томограф планируют установить в Алейске.

В Минздраве amic.ru уточнили, что по договоренности дополнительные исследования на собственном КТ проводят в Центре ядерной медицины (Барнаул). Кроме того, в горбольнице № 5, которую еще весной переоборудовали под ковидный госпиталь, есть свой аппарат КТ. Но обследовать на нем могут только тех, кто госпитализирован в это учреждение.

В ближайшее время дополнительные томографы появятся в больницах "Стройгаз" и "Шинники". Препараты уже закуплены, их предстоит смонтировать, добавили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что развертывание таких устройств имеет сложности. Необходимо подобрать специальное помещение, защищенное от мощного излучения. "Грубо говоря, нельзя просто купить томограф и поставить в любой кабинет. Для него очень тщательно выбирают место, чтобы защитить всех окружающих от негативного воздействия. Поэтому подойдут далеко не все больницы и медучреждения", – подчеркнули в краевом Минздраве.

Хватит и рентгена

2 октября краевой Минздрав на фоне большой перегрузки КТ-аппаратов фактически ввел запрет на обследование для большинства групп населения. Согласно новому постановлению, которое является документом для внутреннего пользования, компьютерная томография полагается только тем, кто старше 65 лет и находится в тяжелом состоянии. Остальным КТ не делают, передают в поликлинику, где направляют на рентген.

В Минздраве объяснили это тем, что "система не справляется с таким наплывом заболевших". С такой ситуацией пришлось столкнуться тысячам жителей Алтайского края, в том числе и журналистке amic.ru Евгении Даровской.

Министр здравоохранения региона подробнее рассказал о действующем в настоящее время порядке госпитализации пациентов. "Пациенты с так называемой КТ-1 (до 25% поражения легочной ткани), молодые, трудоспособные, без одышки, с уровнем концентрации кислорода в крови более 94% находятся на амбулаторном лечении. Пациентов с КТ-1, но пожилых, с сопутствующим заболеванием, с серьезной одышкой и низкой сатурацией кислорода мы госпитализируем. Если КТ-2, то госпитализируем всех, обеспечивая им помощь", – подчеркнул Дмитрий Попов.

Между тем, по мнению врачей, на рентгене пневмония может быть видна только на поздних стадиях в тяжелых случаях. Точность этого метода составляет 25-35%, тогда как у КТ – больше 90%, причем на ранних стадиях.

По словам барнаульского врача Игоря Червякова, рентген способен распознать бактериальную пневмонию, но практически бесполезен для диагностики ковидной пневмонии. Медик посоветовал в домашних условиях использовать пульсоксиметр. Этот прибор показывает уровень насыщения крови кислородом или так называемую сатурацию. Если показатель ниже 95%, это может являться косвенным признаком ковида и поводом обратиться за медпомощью.

Пульсоксиметр встроен в большинство современных гаджетов. Кроме того, его можно купить в виде отдельного прибора. Ценник варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей за экземпляр. Прибор также используют участковые терапевты для измерения частоты пульса.

Спасаем одних, подставляем других

Ничуть не лучше ситуация и в поликлиниках. Люди с температурой проводят на ногах по несколько часов, чтобы попасть на прием к терапевту. В пресс-службе Минздрава amic.ru пояснили, что нагрузка на терапевтов выросла примерно в 3-4 раза по сравнению с обычной. "Ресурсы у нас ограничены, взять врачей просто неоткуда. Система не рассчитана на такой всплеск заболевших. Плюс не стоит забывать, что доктора тоже болеют", – прокомментировали многочисленные очереди в поликлиниках в министерстве.

Все это так, но почему из-за оптимизации здравоохранения должны страдать люди – непонятно. "Сижу на приеме в железнодорожной поликлинике уже три часа, принимает один врач, принимает абсолютно всех, у кого температура. Мы тут все уже ковидом обменялись. Тут о социальной дистанции вообще не слышали. Почему один врач принимает, разве это нормально собирать такую очередь из больных людей?" – пишет в "Инстаграме" evgeniyasavi.

В Минздраве уточнили, что удалось дополнительно привлечь к работе около 400 студентов АГМУ и 100 учащихся медколледжа. Речь идет о среднем и младшем медперсонале. Сами учащиеся, судя по их постам в соцсетях, оказались не в восторге от такого решения. "Работать бесплатно непонятно сколько времени, да еще и с риском для здоровья", – пишет "ВКонтакте" один из студентов 6-го курса АГМУ.

Минздрав тем временем признает большой "трафик" перед входом в поликлиники, но объясняет, что не может рисковать здоровьем тех, кто пришел в медучреждение без температуры. "Очереди, которые мы видим на фотографиях, – это так называемый вход через фильтр. Здесь находятся люди с температурой. Обычным путем в поликлинику могут попасть только те, у кого нет признаков заболевания. Такая тактика применяется, чтобы развести потоки людей", – рассказали amic.ru.

Скорых нет и не будет

В Минздраве посоветовали в случае заболевания вызывать терапевта на дом, а не стоять в многочасовой очереди на улице. Правда, зачастую вызвать врача на дом – практически нерешаемый квест. Это связано с большим количеством обращений и нехваткой медперсонала. Ожидание в таком случае может растянуться уже не на часы, а на дни.

"Если ваше состояние позволяет дождаться врача дома, лучше это сделать, в иных случаях необходимо вызвать скорую помощь", – комментирует Минздрав, но открыто признает, что бригад действительно не хватает.

Медики не успевают отрабатывать вал заявок от населения, сообщают "Вести Алтай". К больным врачи порой не успевают добраться и за 10 часов. До 200 необслуженных вызовов передают следующей смене.

Amic.ru обратился с официальным запросом в прокуратуру на предмет вовремя неоказанной медпомощи.

Минздрав проблему дефицита бригад скорой признает, но путей выхода не видит. "Количество вызовов сейчас превосходит даже пиковые нагрузки в новогодние праздники. За сутки в скорую поступает около 3500 обращений, из них 1700 – это непосредственно вызовы", – говорят в ведомстве. Норма же составляет около 800 вызовов в сутки.

Министр Попов обратил внимание, что многие сейчас стали злоупотреблять вызовами скорой, специально преувеличивая симптомы и тяжесть заболевания, чтобы к ним наверняка приехали.

"Во многих случаях зачастую требуется просто консультация, а медики теряют время, отрабатывая такие вызовы", – указывает Попов. По мнению министра, все это можно обозначить одним словом – сверхпотребление.

По оценке краевого Минздрава, перебросить бригады из других городов в Барнаул невозможно, так как это ослабит экстренную помощь на местах. И хотя там ситуация лучше, чем в краевом центре, но нагрузка на скорые тем не менее высокая.

Как выйти из тупика?

Похоже, что история с ковидом в Алтайском крае только начинает набирать обороты. Пока краевой Минздрав, по мнению обычных жителей, с ситуацией не справляется.

"Мы зашли в ситуацию распространения коронавирусной инфекции на полтора-два месяца позже, чем западная часть России, поэтому до сентября не свернули госпитали, вся система здравоохранения, в том числе врачи, не получили хотя бы небольшую передышку. В первой декаде сентября выросло число обращений за медицинской помощью (и в поликлиники, и в службу скорой). В первую очередь это произошло в крупных городах – Барнауле, Бийске, Славгороде, Рубцовске. Значительный рост обращений за медпомощью, конечно же, сказывается на возможностях системы здравоохранения сегодня", – отметил Дмитрий Попов.

Министр напомнил, что в регионе уже развернуто около 3200 коек в ковидных госпиталях. Из них занято чуть более 80%. Предполагается развернуть еще около 1000 коек.

Несмотря на все усилия Минздрава, в условиях ограниченных ресурсов и стремительного роста заболеваемости, людям все чаще остается надеяться только на себя. И до пандемии работа ведомства Дмитрия Попова вызывала нарекания. Сейчас же не критикует Минздрав только ленивый. Если чиновники хотя бы частично не будут прислушиваться к мнению населения – последствия будут печальные, причем для обеих сторон. Главная причина неготовности алтайской (и не только) медицины к современным вызовам кроется в политике оптимизации, которая проводилась в здравоохранении долгие годы. Но это уже тема для отдельного разговора.