Льготные кредиты и отмена налогов. Какую поддержку получит бизнес в пандемию?

Предприятия, пострадавшие от коронавируса смогут взять новые кредиты на зарплаты сотрудникам, малый и средний бизнес может не платить налоги, а самозанятым вернут налог на доход. Новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии презентовал президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране в понедельник, 11 мая.

Но и это еще не все. Рассказываем, кто еще может рассчитывать на помощь от государства и когда ее можно будет получить.

1 Кто может получить новый льготный кредит? Специальная кредитная программа предусматривает поддержку занятости для пострадавших от пандемии предприятий. Взять новые кредиты смогут только предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО.

2 И каковы условия этого кредита? Как вам нелегко, родные мои: Путин раздает деньги россиянам и отменяет нерабочие дни Президент анонсировал третий пакет антикризисных мер Кредиты будут выдавать на шесть месяцев в размере одного МРОТ на одного сотрудника предприятия. Процентная ставка льготная – 2% (все, что выше, субсидирует государство). А погасить кредит нужно будет до 1 апреля 2021 года. И это не все преимущества новой меры поддержки. "Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией", — заявил Путин. Готовность выдавать новые кредиты уже выразили в Сбербанке и в банке ВТБ.

3 А если нечем платить по кредиту из-за пандемии? Государство может само погасит этот кредит. Просто надо выполнить определенные условия. Если предприятие сохранит занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то государство само выплатит такой кредит. Проценты по нему также будут полностью списаны. А если занятность на предприятии сохранится на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае спишется половина кредита и проценты по нему.

4 А на что можно будет потратить этот кредит? Кредит, по словам главы государства, можно потратить как на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование или на погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита.

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Уже можно идти и оформлять новый кредит? Специальная кредитная программа заработается с 1 июня. Однако в Сбербанке заявили, что первые пилотные сделки в банке запланированы уже на ближайшие недели.

6 А какие-нибудь отсрочки по уплате налогов в пандемию будут? Отсрочек не введут. Но налоги и страховые взносы (кроме НДС) за второй квартал 2020 года государство простит.

7 Правда? А это коснется всех? Нет. Мера коснется это только пострадавших от пандемии индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО. По словам президента, воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.

8 А если я самозанятый? На какую поддержку я могу рассчитывать? Государство предусмотрело помощь и для этой категории граждан. Самозанятым вернут уплаченный ими налог на доход за 2019 год. В полном объеме. Также всем самозанятым предоставят "налоговый капитал" в размере одного МРОТ. "За счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы", — отметил Путин.

9 А если я индивидуальный предприниматель и работаю на себя? Президент пообещал, что в 2020 году ИП-шникам предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ. Действовать он будет в отношении страховых взносов.