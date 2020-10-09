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Стало известно, когда в Алтайском крае могут ужесточить ограничения по коронавирусу

, ИА "Амител"
Меры, предложенные Роспотребнадзором, должны рассмотреть на заседании регионального оперштаба
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 в Алтайском крае должно состояться на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По итогам заседания в "ковидный" указ губернатора могут внести изменения, которые ранее предложил региональный Роспотребнадзор. Напомним, речь идет о приостановке плановой медпомощи, закрытии торговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и других мерах.

Сам губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжает лечиться от двухсторонней пневмонии в Краевой клинической больнице. При этом в состоянии главы региона наблюдается "положительная динамика".

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

9.10.2020 15:20
месный

А работники закрытых предприятий на что жить должны? Счета и прочие кредиты чем оплачивать? Или как в : проблемы негров шерифа не интересуют?

9.10.2020 15:22
Гость

Всё закрыть! Зачем людям жить и лечиться...

9.10.2020 15:24
- гость -

Месный, ты чего хочешь? И рыбку съесть, и на елку влезть, и пятую точку не ободрать?

9.10.2020 15:26
АБОРИГЕН

Проблем с поиском эвфемизмов у путинской власти не было никогда. Что угодно выдумают, лишь бы очевидного не признать.

9.10.2020 15:29
- гость -

надо просто изменить пенсионный возраст и всех отправить на пенсию в 40/45 лет
мы будем сидеть на самоизоляции

9.10.2020 15:30
- гость -

хрен с этими книошками и ТЦ
зачем опять амбулатории закрывать?
ни в одном регионе такого маразма не сделали, только в АК

9.10.2020 15:31
- гость -

Правильно, выходные на носу, чего заморачиваться решением насущных вопросов! А люди пусть и дальше болеют и мрут, как мухи. И зараза пусть и дальше расползается, главное, чтоб высокие товарищи не пострадали. Оперштаб спит спокойно, кошмары не снятся? Про министра я вообще молчу...

9.10.2020 15:31
месный

9.10.2020 15:24
- гость -
Какую рыбку? Какую точку?
Дак что же делать то людям, с голоду помирать которых закроют. Не на какую ёлку они лезть не хотят. По вашему они должны ободрать свою пятую точку потому, что кто-то другой на ёлку хочет влезть? А собстно схренали? Расскажите наконец, как они то должны выживать при таком раскладе?

9.10.2020 15:38
- гость -

Месный, сколько за последние месяцы умерло от голода, а сколько от ковида и из-за других заболеваний вследствии дефицита мед.помощи?

9.10.2020 15:44
- гость -

"речь идет о приостановке плановой медпомощи", лучше не придумать!!! Такое ощущение, что в роспотребнадзоре работают потомки недобитых врагов народа!
В Китае, человек в обязательном порядке должен обратиться в больницу если почувствовал себя плохо иначе очень большой штраф, у нас наоборот - больницы закрывают!

9.10.2020 16:04
Обыватель

Уж лучше вспомнить голодные 90-е и посидеть на картошке пару месяцев, никто от голода не умрет, а вот от повального заражения много пострадает.
Поэтому всех садить на изоляцию, если заболел. Ну и места массового скопления людей лучше закрыть.

9.10.2020 16:09
Солдат

Вся эта шизофрения называется просто. Обыкновенный фашизм.

9.10.2020 16:10
- гость -

В 90 кредитов не было и коммуналка дешёвая было

9.10.2020 16:11
- гость -

В 90 за свет можно было год не платить, никто не отключал за неуплату

9.10.2020 16:12
- гость -

9.10.2020 16:04
Обыватель

Банкам тоже картошкой кредиты отдавать? За коммуналку морковкой?

9.10.2020 16:27
- гость -

Уж лучше вспомнить голодные 90-е и посидеть на картошке пару месяцев, никто от голода не умрет, а вот от повального заражения много пострадает.
Поэтому всех садить на изоляцию, если заболел. Ну и места массового скопления людей лучше закрыть.
_________
Ну ну пару месяцев, коронавирус уже некуда не денется ни через месяц, ни через два, ни через год, надо учиться с ним жить, а не останавливать экономику

9.10.2020 16:30
- гость -

Заседание оперативного штаба проходит по четвергам. Письмо Роспотребнадзор направил ещё в начале недели и его должны были рассмотреть в этот четверг. Оперативность работы властей просто поражает!

9.10.2020 16:32
- гость -

9.10.2020 16:11
- гость -
В 90 за свет можно было год не платить, никто не отключал за неуплату


+++
давно об этом твержу.
в ОТ проезд был бесплатный
таксофоны работали без денег, подходи и звони
налоги никто не предьявлял от слова совсем
в судах сидели нормальные тетки , еще знали законы и судили справедливо
милция брали деньги и не лезли куда не надо
приставов не было как класс
как и коллекторов и всякой шушеры
можно было взять кредит в банке и не отдать вообще
и ничего за это не было.
либо взять 3 млн, отдать 300 рублей.

9.10.2020 16:33
- гость -

9.10.2020 16:04
Обыватель
Уж лучше вспомнить голодные 90-е и посидеть на картошке пару месяцев, никто от голода не умрет, а вот от повального заражения много пострадает.
Поэтому всех садить на изоляцию, если заболел. Ну и места массового скопления людей лучше закрыть.



посидели 2 месяца. апрель май, чего толку?

9.10.2020 16:34
- гость -

9.10.2020 16:27
- гость -
Ну ну пару месяцев, коронавирус уже некуда не денется ни через месяц, ни через два, ни через год, надо учиться с ним жить, а не останавливать экономику
-------
Это ты пока здоровый так рассуждаешь. Как сляжешь с пневмонией никому не нужный, по-другому запоешь. Пока гром не грянет - мужик не перекрестится.

9.10.2020 16:45
Человек

16:34

+100000!

9.10.2020 16:49
- гость -

Да скорее бы хоть что-то начали делать!Сами ведь пишут,что это просто безумие. Власти признают, что ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны.

Зачем что-то ждать?Зачем тянуть время? Нужно срочно принимать решение!

9.10.2020 16:50
месный


9.10.2020 16:04
Обыватель
Уж лучше вспомнить голодные 90-е и посидеть на картошке пару месяцев

Чтобы сидеть на картошке нада её сначала купить!

9.10.2020 16:51
Обыватель

Кто не может кредиты платить 2 месяца - нех_р жить в ноль. Сами виноваты.

И я не про остановку экономики говорю, а про изоляцию больных. А то разнылись - кто меня кормить будет, больной пойду всех заражать. А зачем обществу, чтобы ты его заражал? Тебя надо изолировать. Так уж вышло. Если налоги платишь со всех доходов, то будет тебе больничный. Если уклонялся - то должен был понимать риски и откладывать на случай болезни. Так же и с кредитами. Если тупой живешь в ноль и берешь кредиты на всякие блага цивилизации, то вот хоть эта ситуация тебе мозг вправит, если он есть, конечно)))

9.10.2020 16:52
CALIBR

"Зря вы хрюкаете... " (с)

9.10.2020 16:55
Вячеслав

Роспотребнадзор должен, нет ОБЯЗАН:
1. Результаты тестов выдавать на следующий день (есть такие лаборатории).
2. Тестировать всех ОРВИ-шных.
3. Сразу тестировать всех контактировавших.
Тогда дело пойдет.
А отписки и я писать умею.

9.10.2020 16:56
- гость -

9.10.2020 16:04
Обыватель
Поэтому всех садить на изоляцию, если заболел. Ну и места массового скопления людей лучше закрыть.
________________________________________________________________
Сегодня открыли два новых ковидных госпиталя на 85 мест,а заболело 142!!!!!!!!
Ведь сами пишут, что в регионе наблюдается резкий всплеск заболеваемости: на коронавирус накладывается ОРВИ. Поликлиники переполнены, люди по несколько часов ждут приезда скорой помощи, а в очереди на обследование на КТ в Диагностическом центре теряли сознание прямо в коридорах.

9.10.2020 16:56
- гость -

Значит ни каких мер до конца следующей недели не будет.

9.10.2020 17:00
- гость -

9.10.2020 16:50

Чтобы сидеть на картошке нада её сначала купить!
-----
Ишь ты, "купить". В 90-х картошку сажали, а не покупали.

9.10.2020 17:27
месный

9.10.2020 16:51
Обыватель

Нука расскажика нам с чего среднему классу с доходом в 17000 откладывать. Давай прям по пунктам, на это стока на это стока на это стока.... это отложить.

9.10.2020 17:28
месный

9.10.2020 17:00
- гость -

Даже в 90-е далеко не у всех была такая возможность!

9.10.2020 17:41
- гость -

9.10.2020 17:28
месный

Месный, ты мужик или кто? Надоело твое нытье. Все тебе кто-то что-то должен. Не сиди не нуди в топиках, находишь же на это время. Иди паши на двух, трех работах, иди, в конце концов, мешки разгружай.

9.10.2020 17:48
месный

9.10.2020 17:41
- гость -

Мужики в поле пашут!

А тягать мешки далеко не у всех здоровья хватит, да и особо то и негде!

9.10.2020 17:48
- гость -

Мясо в своём предпенсионном возрасте до сих пор от маминой титьки не оторвался.

9.10.2020 17:53
- гость -

9.10.2020 17:48
месный

Ясно. Из тех, кто тяжелее штопора ничего в руках не держал.

9.10.2020 17:55
- гость -

Насчёт запасов на два месяца- так весной тоже говорили про два месяца. А теперь получается ещё два, итого на 4 месяца надо запас денег и продуктов. Не многовато ли про запас надо держать?

9.10.2020 17:56
- гость -

Если государство не может профинансировать самоизоляцию граждан, может тогда не запрещать работать?

9.10.2020 18:04
Гость

Сегодня стал невольным свидетелем как на перекуре нач отделов налоговой обсуждали что неплохо было б им сидеть дома на удалёнке и зарплата идёт и работа стоит!!!

9.10.2020 20:15
месный

9.10.2020 17:56
- гость -

Не Не Так! Вот так - а нафига нам тогда такие правители? Бульбомэну - на лярд и сколько больше там и ведь ясно же хрен он вернёт, а своим гражданам - давайте как ка кто вы сами выживайте кто как сможет - вот вам в помощь запреты и штрафы, ага?!?!?!?

10.10.2020 01:42
юлия

В чем польза от закрытия ТЦ. там и так люди толпами не ходят .Тогда уже и транспорт нужно остановить .В Мария-ра и проч. я так понимаю заразные люди не заходят. .бегут только в магазины промтоваров ?Как показала практика больше всего заразившихся в медицинских учреждениях .Кстати прошлая самоизоляция особых результатов не дала Вопрос к властям -зачем устраивали День города? Чтобы все закрыть ?Ведь именно после праздничной толчеи произошел всплеск по ковиду. У меня сын учится в 11 классе и если школы закроют это будет просто капец. Кстати халявных денег больше никто никому не заплатит. а накопить с такими зп не очень то получается..

10.10.2020 12:59
Гость

Опять все вешают на народ, а не на бездарные действия власти. Где ковидные госпиталя хотчбы временные , которые были экстренно построены в других странах? Правильно , нет. Прошло уже с начала года 10 мес можно было соорентироваться на другой опыт.
Будут вместо активной деятельности , пытаться ее симитировать вводя ограничения и закрывая все и вся без разбора - паника, когда не понимаешь что делать.

При этом экономика и без этого вируса стагнировала, но от "действий" руководителей , она свое пике только ускоряет.

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