Заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 в Алтайском крае должно состояться на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
По итогам заседания в "ковидный" указ губернатора могут внести изменения, которые ранее предложил региональный Роспотребнадзор. Напомним, речь идет о приостановке плановой медпомощи, закрытии торговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и других мерах.
Сам губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжает лечиться от двухсторонней пневмонии в Краевой клинической больнице. При этом в состоянии главы региона наблюдается "положительная динамика".
Комментарии
А работники закрытых предприятий на что жить должны? Счета и прочие кредиты чем оплачивать? Или как в : проблемы негров шерифа не интересуют?
Всё закрыть! Зачем людям жить и лечиться...
Месный, ты чего хочешь? И рыбку съесть, и на елку влезть, и пятую точку не ободрать?
Проблем с поиском эвфемизмов у путинской власти не было никогда. Что угодно выдумают, лишь бы очевидного не признать.
надо просто изменить пенсионный возраст и всех отправить на пенсию в 40/45 лет
мы будем сидеть на самоизоляции
хрен с этими книошками и ТЦ
зачем опять амбулатории закрывать?
ни в одном регионе такого маразма не сделали, только в АК
Правильно, выходные на носу, чего заморачиваться решением насущных вопросов! А люди пусть и дальше болеют и мрут, как мухи. И зараза пусть и дальше расползается, главное, чтоб высокие товарищи не пострадали. Оперштаб спит спокойно, кошмары не снятся? Про министра я вообще молчу...
9.10.2020 15:24
- гость -
Какую рыбку? Какую точку?
Дак что же делать то людям, с голоду помирать которых закроют. Не на какую ёлку они лезть не хотят. По вашему они должны ободрать свою пятую точку потому, что кто-то другой на ёлку хочет влезть? А собстно схренали? Расскажите наконец, как они то должны выживать при таком раскладе?
Месный, сколько за последние месяцы умерло от голода, а сколько от ковида и из-за других заболеваний вследствии дефицита мед.помощи?
"речь идет о приостановке плановой медпомощи", лучше не придумать!!! Такое ощущение, что в роспотребнадзоре работают потомки недобитых врагов народа!
В Китае, человек в обязательном порядке должен обратиться в больницу если почувствовал себя плохо иначе очень большой штраф, у нас наоборот - больницы закрывают!
Уж лучше вспомнить голодные 90-е и посидеть на картошке пару месяцев, никто от голода не умрет, а вот от повального заражения много пострадает.
Поэтому всех садить на изоляцию, если заболел. Ну и места массового скопления людей лучше закрыть.
Вся эта шизофрения называется просто. Обыкновенный фашизм.
В 90 кредитов не было и коммуналка дешёвая было
В 90 за свет можно было год не платить, никто не отключал за неуплату
9.10.2020 16:04
Обыватель
Банкам тоже картошкой кредиты отдавать? За коммуналку морковкой?
Уж лучше вспомнить голодные 90-е и посидеть на картошке пару месяцев, никто от голода не умрет, а вот от повального заражения много пострадает.
Поэтому всех садить на изоляцию, если заболел. Ну и места массового скопления людей лучше закрыть.
_________
Ну ну пару месяцев, коронавирус уже некуда не денется ни через месяц, ни через два, ни через год, надо учиться с ним жить, а не останавливать экономику
Заседание оперативного штаба проходит по четвергам. Письмо Роспотребнадзор направил ещё в начале недели и его должны были рассмотреть в этот четверг. Оперативность работы властей просто поражает!
9.10.2020 16:11
- гость -
В 90 за свет можно было год не платить, никто не отключал за неуплату
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давно об этом твержу.
в ОТ проезд был бесплатный
таксофоны работали без денег, подходи и звони
налоги никто не предьявлял от слова совсем
в судах сидели нормальные тетки , еще знали законы и судили справедливо
милция брали деньги и не лезли куда не надо
приставов не было как класс
как и коллекторов и всякой шушеры
можно было взять кредит в банке и не отдать вообще
и ничего за это не было.
либо взять 3 млн, отдать 300 рублей.
9.10.2020 16:04
Обыватель
Уж лучше вспомнить голодные 90-е и посидеть на картошке пару месяцев, никто от голода не умрет, а вот от повального заражения много пострадает.
Поэтому всех садить на изоляцию, если заболел. Ну и места массового скопления людей лучше закрыть.
посидели 2 месяца. апрель май, чего толку?
9.10.2020 16:27
- гость -
Ну ну пару месяцев, коронавирус уже некуда не денется ни через месяц, ни через два, ни через год, надо учиться с ним жить, а не останавливать экономику
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Это ты пока здоровый так рассуждаешь. Как сляжешь с пневмонией никому не нужный, по-другому запоешь. Пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
16:34
+100000!
Да скорее бы хоть что-то начали делать!Сами ведь пишут,что это просто безумие. Власти признают, что ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны.
Зачем что-то ждать?Зачем тянуть время? Нужно срочно принимать решение!
9.10.2020 16:04
Обыватель
Уж лучше вспомнить голодные 90-е и посидеть на картошке пару месяцев
Чтобы сидеть на картошке нада её сначала купить!
Кто не может кредиты платить 2 месяца - нех_р жить в ноль. Сами виноваты.
И я не про остановку экономики говорю, а про изоляцию больных. А то разнылись - кто меня кормить будет, больной пойду всех заражать. А зачем обществу, чтобы ты его заражал? Тебя надо изолировать. Так уж вышло. Если налоги платишь со всех доходов, то будет тебе больничный. Если уклонялся - то должен был понимать риски и откладывать на случай болезни. Так же и с кредитами. Если тупой живешь в ноль и берешь кредиты на всякие блага цивилизации, то вот хоть эта ситуация тебе мозг вправит, если он есть, конечно)))
"Зря вы хрюкаете... " (с)
Роспотребнадзор должен, нет ОБЯЗАН:
1. Результаты тестов выдавать на следующий день (есть такие лаборатории).
2. Тестировать всех ОРВИ-шных.
3. Сразу тестировать всех контактировавших.
Тогда дело пойдет.
А отписки и я писать умею.
9.10.2020 16:04
Обыватель
Поэтому всех садить на изоляцию, если заболел. Ну и места массового скопления людей лучше закрыть.
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Сегодня открыли два новых ковидных госпиталя на 85 мест,а заболело 142!!!!!!!!
Ведь сами пишут, что в регионе наблюдается резкий всплеск заболеваемости: на коронавирус накладывается ОРВИ. Поликлиники переполнены, люди по несколько часов ждут приезда скорой помощи, а в очереди на обследование на КТ в Диагностическом центре теряли сознание прямо в коридорах.
Значит ни каких мер до конца следующей недели не будет.
9.10.2020 16:50
Чтобы сидеть на картошке нада её сначала купить!
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Ишь ты, "купить". В 90-х картошку сажали, а не покупали.
9.10.2020 16:51
Обыватель
Нука расскажика нам с чего среднему классу с доходом в 17000 откладывать. Давай прям по пунктам, на это стока на это стока на это стока.... это отложить.
9.10.2020 17:00
- гость -
Даже в 90-е далеко не у всех была такая возможность!
9.10.2020 17:28
месный
Месный, ты мужик или кто? Надоело твое нытье. Все тебе кто-то что-то должен. Не сиди не нуди в топиках, находишь же на это время. Иди паши на двух, трех работах, иди, в конце концов, мешки разгружай.
9.10.2020 17:41
- гость -
Мужики в поле пашут!
А тягать мешки далеко не у всех здоровья хватит, да и особо то и негде!
Мясо в своём предпенсионном возрасте до сих пор от маминой титьки не оторвался.
9.10.2020 17:48
месный
Ясно. Из тех, кто тяжелее штопора ничего в руках не держал.
Насчёт запасов на два месяца- так весной тоже говорили про два месяца. А теперь получается ещё два, итого на 4 месяца надо запас денег и продуктов. Не многовато ли про запас надо держать?
Если государство не может профинансировать самоизоляцию граждан, может тогда не запрещать работать?
Сегодня стал невольным свидетелем как на перекуре нач отделов налоговой обсуждали что неплохо было б им сидеть дома на удалёнке и зарплата идёт и работа стоит!!!
9.10.2020 17:56
- гость -
Не Не Так! Вот так - а нафига нам тогда такие правители? Бульбомэну - на лярд и сколько больше там и ведь ясно же хрен он вернёт, а своим гражданам - давайте как ка кто вы сами выживайте кто как сможет - вот вам в помощь запреты и штрафы, ага?!?!?!?
В чем польза от закрытия ТЦ. там и так люди толпами не ходят .Тогда уже и транспорт нужно остановить .В Мария-ра и проч. я так понимаю заразные люди не заходят. .бегут только в магазины промтоваров ?Как показала практика больше всего заразившихся в медицинских учреждениях .Кстати прошлая самоизоляция особых результатов не дала Вопрос к властям -зачем устраивали День города? Чтобы все закрыть ?Ведь именно после праздничной толчеи произошел всплеск по ковиду. У меня сын учится в 11 классе и если школы закроют это будет просто капец. Кстати халявных денег больше никто никому не заплатит. а накопить с такими зп не очень то получается..
Опять все вешают на народ, а не на бездарные действия власти. Где ковидные госпиталя хотчбы временные , которые были экстренно построены в других странах? Правильно , нет. Прошло уже с начала года 10 мес можно было соорентироваться на другой опыт.
Будут вместо активной деятельности , пытаться ее симитировать вводя ограничения и закрывая все и вся без разбора - паника, когда не понимаешь что делать.
При этом экономика и без этого вируса стагнировала, но от "действий" руководителей , она свое пике только ускоряет.