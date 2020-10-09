Заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 в Алтайском крае должно состояться на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По итогам заседания в "ковидный" указ губернатора могут внести изменения, которые ранее предложил региональный Роспотребнадзор. Напомним, речь идет о приостановке плановой медпомощи, закрытии торговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и других мерах.

Сам губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжает лечиться от двухсторонней пневмонии в Краевой клинической больнице. При этом в состоянии главы региона наблюдается "положительная динамика".