"Все страньше и страшнее". Что происходит из-за COVID-19 в разных регионах России

Многочасовые очереди в больницах, нехватка медиков, невозможность попасть на прием к врачам и сделать тест на COVID-19: ощущение, что эпидемиологическая обстановка из-за ОРВИ и ковида в Алтайском крае выходит из-под контроля властей. А какова ситуация в других регионах России? Мы узнали и рассказываем вам. Спойлер: странности творятся не только в нашем крае.

Кемеровская область. Все плохо, но все открываем

В Кузбассе статистика показывает резкий рост заболеваемости ОРВИ, пневмониями и коронавирусом. По сообщениям СМИ, больные по 10 часов ждут скорую помощь. Не хватает врачей и фельдшеров. А количество вызовов продолжает расти. Кемеровские больницы просят помощи у местных жителей, ищут волонтеров с автомобилями, чтобы возить врачей по вызовам. И при этом 8 октября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился разрешить работать театрам, кинотеатрам, концертным залам и цирку. А также снял ограничения и на работу детских развлекательных центров и игровых комнат.

Из постов кемеровчан в "Инстаграме" Сергея Цивилева:

masha.prugova: "Вот уже неделю пытаюсь попасть на прием за помощью. Записи нет, врачей нет!"



Akrol6834: "Сегодня была на приеме в поликлинике кардиоцентра, отсидела очередь 4,5 часа к врачу, поставили правостороннюю пневмонию, а дальше – беда. Компьютерную томограмму сделать негде, ближайшая запись в Энергетик на 14:10, это ужас! Областная не берет, 3-й городской вышел из строя. Это коллапс!!!"

Krapivinaulia272 "Сергей Евгеньевич, в г. Прокопьевске люди с температурой лежат дома чуть ли не при смерти. Скорая отказывается везти в больницу, за что получают доплату, забирают только в реанимацию. Помогите, разберитесь, у меня тетя болеет две недели, в больницу не везут".

Новосибирская область. Дополнительные госпитали

Региональное правительство сообщает, что стационары испытывают колоссальную нагрузку из-за роста числа больных COVID-19 и ОРВИ. Поэтому для приема больных коронавирусом развернуты еще два госпиталя в областном кардиоцентре и больнице скорой помощи № 2 в Новосибирске.

По данным СМИ, в регионе госпитализируют не только пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", но и с тяжелой формой ОРВИ, чтобы исключить заражение. Власти отмечают, растет число тяжелых больных, которых больше всего в группе 65+.

Главный инфекционист новосибирского Минздрава Лариса Позднякова говорит, что в области не хватает кадров – инфекционистов, пульмонологов, терапевтов. А потому привлекаются к работе ординаторы из медицинского университета.

Омская область. Мест нет, лечитесь дома

Число заболевших растет, в больницах не хватает мест, пишут СМИ. Жители региона рассказывают, что даже в тяжелом состоянии больных отказываются госпитализировать, потому что некуда. "У моей мамы по обследованиям МСКТ от 5 октября двусторонняя пневмония с 60% поражением легких, на данный момент, возможно, уже больше. Была вызвана скорая уже три раза и ее отказываются забирать в стационар, ссылаясь на отсутствие мест", – публикует om1.ru историю омички.

8 октября омский Минздрав официально заявил, что в регионе началась вторая волна коронавируса, а в больницы региона все больше поступает тяжелых и среднетяжелых пациентов. За минувшие сутки по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом зарегистрировано 312 случаев заражения. Это рекорд для региона. Например, накануне было выявлено 129 инфицированных в день.

Томская область. Врачей возят на такси

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с 9 октября в Томской области ужесточают меры по соблюдению масочного режима. А режим самоизоляции продлили до 1 ноября. В то же время приостанавливать в регионе работу учреждений и организаций губернатор пока не собирается. Но предупреждает, что если ситуация ухудшится, решение может быть пересмотрено.

Число вызовов скорой помощи в октябре увеличилось вдвое, возросла нагрузка и на участковых специалистов. Чтобы врачи поликлиник успевали посетить за день как можно больше пациентов, власти области взяли в аренду 30 автомобилей такси. Также губернатор пообещал решить вопрос с созданием в Томске дополнительных бригад скорой медицинской помощи.

Томичи в "Инстаграме" администрации Томской области:

olesyarybina1987: "...Скорые перегружены, на вызов могут сутки ехать. Врача из поликлиники по два дня невозможно дождаться. И это хорошо, если врач хотя бы позвонит... Почему вводят только штрафы нелепые за маски? Обеспечьте магазины и транспорт этими масками за счет бюджета и тогда требуйте соблюдения масочного режима! Почему медицинские учреждения не готовили еще заранее к наплыву заболевших? Над людьми и врачами сейчас происходит издевательство! Самое настоящее! Я с субботы ждала, когда у меня возьмут мазок, теперь жду результат, соответственно, неделю нет понимания – правильно ли назначено лечение, т. к. улучшений нет! А вы только строчите статистику и штрафы! Интересно, губернатор, мэр и остальные значимые лица столько же ожидают врача, скорую?"

Иркутская область. Почти как на Алтае

По сценарию, схожему с тем, что разворачивается в Алтайском крае, происходят события в Иркутской области. К началу августа регион вышел на второй этап снятия ограничений, многие ковидные госпитали были закрыты, либо перепрофилированы обратно. Однако затем статистика зафиксировала резкий рост заболеваемости. Причем большинство инфицированных – это жители небольших городов, а также вахтовики. А вот в самом Иркутске ситуация относительно спокойная, рассказали amic.ru журналисты издания "Бабр".

Сейчас практически все ковидные госпитали заработали снова, плюс ожидается ввод в строй нескольких дополнительных. В настоящее время число заболевших ежедневно превышает 100 человек. В больницах, по словам собеседников, есть проблемы с оснащенностью препаратами. Вопросы вызывает и статистика по летальным исходам от ковида. Наши коллеги считают, что цифры могут быть занижены, при том, что по количеству инфицированных область входит в топ-20 среди всех российских регионов.

Калининградская область. Запретили свадьбы

"После окончания туристического сезона, который был рекордным для Калининграда по количеству туристов, у нас начались рекорды по заболеваемости", – рассказала amic.ru Надежда Будрина. Если во время самоизоляции в регионе максимально было 54 заболевших в сутки, то последние две недели более 60 человек в день, и почти треть из них с пневмониями. Сейчас в Калининграде почти 5 тысяч заболевших с начала пандемии. Растет заболеваемость среди детей и учителей. На дистант отправляют целыми классами, закрывают детсады.

С 1 октября вслед за Москвой в регионе вновь ввели ограничения: в выходные не работают кинотеатры, запрещены банкеты и свадьбы, усилили масочный режим, ряд предприятий ушли на удаленку.

Тестируют не всех, а только тех, у кого симптомы, или контактных. При этом результат теста приходится ждать почти неделю вместо обещанных суток-двух. Жители региона жалуются губернатору, что скорые не приезжают к больным, а в Росздравнадзоре и Минздраве не берут трубку.

Москва. Даже тут попасть на КТ не просто

В Москве об ухудшении эпидобстановки говорят еще с прошлой недели. Власти столицы вновь возвращаются к ограничениям. Так, приостановлено действие социальных карт школьников, пожилых москвичей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал работодателям перевести как минимум треть сотрудников на удаленный режим работы. А столичных школьников отправили на двухнедельные каникулы.

Пройти обследование на коронавирус в столице России тоже не просто. Так, сотрудница "Коммерсанта" Анастасия Лобада рассказала, что ее мужа отказались госпитализировать, несмотря на температуру тела выше 39 градусов и частичное поражение легких (менее 25% – в Алтайском крае с таким тоже не госпитализируют). Лобада написала, что участковый врач несколько дней не мог приехать на вызов, а после приезда скорой ее муж четыре часа ждал КТ, а затем еще несколько часов – приема врача.

5 октября в Москве открыли еще два ковидных госпиталя почти на две тысячи человек.

Пермь. Мы расскажем про ад

Пермяки массово жалуются на невозможность пройти томографическое обследование на коронавирус – ни в системе ОМС, ни в частных клиниках. Даже если на руках есть направление от врача и деньги. Если и "ставят на очередь", ожидание растягивается на две недели. И этом при том, что КТ легких делать нужно как можно быстрее, пишет "РБК-Пермь".

Жители региона рассказывают, что медики не назначают тесты по ОМС, даже если пациент заявляет о контакте с подтвержденным больным.

Пост с соцсетях:

"Ад – это когда пациенты сутками ждут в скорой КТ, когда на миллионный город всего четыре томографа, из которых один сломался, а круглосуточно работает только один. А в платных клиниках запись на КТ на две недели вперед. Приезжайте к нам в Пермь!"

Приморский край. Скорая через 10 часов

Тревожная ситуация складывается и в Приморском крае, рассказали amic.ru журналисты издания vl.ru (Владивосток). Жители жалуются, что скорая помощь приезжает на вызов через 10 и более часов. Последние несколько недель участились жалобы на нехватку тестов. Количество больных ежедневно растет. Власти края разворачивают новые ковидные госпитали, но, несмотря на это, некоторые пациенты вынуждены ждать госпитализации по 2-3 дня. Приморцы связывают это с дефицитом мест и тем, что выздоравливают от COVID-19 теперь не так быстро, как это было летом. Столкнулся регион и с дефицитом медицинского персонала. Наиболее остро эта проблема стоит в столице края – Владивостоке.

Магаданская область. Тишь да гладь, но это пока

Пожалуй, самой оптимистичной выглядит картина в Магаданской области. Как уверяют корреспонденты издания "Колыма.ру", никакой паники в регионе нет, ситуация развивается (пока, по крайне мере) спокойно. В то же время они отмечают, что ковид в ходе первой волны проник сюда значительно позже, чем в остальные российские регионы. Поэтому повторный рост заболевших в Магадане можно ожидать не ранее ноября-декабря. И это дает шанс местной системе здравоохранения хорошенько подготовиться.

Особенность региона – малое количество населенных пунктов и низкая плотность населения. Все это также должно затормозить инфекцию, надеется собеседник. В настоящее время койки в ковидном госпитале заняты примерно на 60%, в запасе есть еще одно медучреждение. Радует Магадан и небольшим количеством летальных исходов от COVID-19: по данным на 8 октября здесь было выявлено 3 297 зараженных коронавирусом. 2 522 из них выздоровели, 27 – умерли.

Напомним, с сентября в России и Алтайском крае растет заболеваемость населения. Врачи говорят о том, что такой всплеск вызван наложением одной инфекции на другую: ОРВИ и COVID-19. С 6 октября в России каждый день выявляют более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. А 9 октября в стране был установлен новый рекорд: за сутки впервые выявили более 12 тысяч случаев COVID-19.