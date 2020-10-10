"Все страньше и страшнее". Что происходит из-за COVID-19 в разных регионах России

Многочасовые очереди в больницах, нехватка медиков, невозможность попасть на прием к врачам и сделать тест на COVID-19: ощущение, что эпидемиологическая обстановка из-за ОРВИ и ковида в Алтайском крае выходит из-под контроля властей. А какова ситуация в других регионах России? Мы узнали и рассказываем вам. Спойлер: странности творятся не только в нашем крае.
Кемеровская область. Все плохо, но все открываем
В Кузбассе статистика показывает резкий рост заболеваемости ОРВИ, пневмониями и коронавирусом. По сообщениям СМИ, больные по 10 часов ждут скорую помощь. Не хватает врачей и фельдшеров. А количество вызовов продолжает расти. Кемеровские больницы просят помощи у местных жителей, ищут волонтеров с автомобилями, чтобы возить врачей по вызовам. И при этом 8 октября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился разрешить работать театрам, кинотеатрам, концертным залам и цирку. А также снял ограничения и на работу детских развлекательных центров и игровых комнат.
Из постов кемеровчан в "Инстаграме" Сергея Цивилева:
masha.prugova: "Вот уже неделю пытаюсь попасть на прием за помощью. Записи нет, врачей нет!"
Akrol6834: "Сегодня была на приеме в поликлинике кардиоцентра, отсидела очередь 4,5 часа к врачу, поставили правостороннюю пневмонию, а дальше – беда. Компьютерную томограмму сделать негде, ближайшая запись в Энергетик на 14:10, это ужас! Областная не берет, 3-й городской вышел из строя. Это коллапс!!!"
Krapivinaulia272 "Сергей Евгеньевич, в г. Прокопьевске люди с температурой лежат дома чуть ли не при смерти. Скорая отказывается везти в больницу, за что получают доплату, забирают только в реанимацию. Помогите, разберитесь, у меня тетя болеет две недели, в больницу не везут".
Новосибирская область. Дополнительные госпитали
Региональное правительство сообщает, что стационары испытывают колоссальную нагрузку из-за роста числа больных COVID-19 и ОРВИ. Поэтому для приема больных коронавирусом развернуты еще два госпиталя в областном кардиоцентре и больнице скорой помощи № 2 в Новосибирске.
По данным СМИ, в регионе госпитализируют не только пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", но и с тяжелой формой ОРВИ, чтобы исключить заражение. Власти отмечают, растет число тяжелых больных, которых больше всего в группе 65+.
Главный инфекционист новосибирского Минздрава Лариса Позднякова говорит, что в области не хватает кадров – инфекционистов, пульмонологов, терапевтов. А потому привлекаются к работе ординаторы из медицинского университета.
Омская область. Мест нет, лечитесь дома
Число заболевших растет, в больницах не хватает мест, пишут СМИ. Жители региона рассказывают, что даже в тяжелом состоянии больных отказываются госпитализировать, потому что некуда. "У моей мамы по обследованиям МСКТ от 5 октября двусторонняя пневмония с 60% поражением легких, на данный момент, возможно, уже больше. Была вызвана скорая уже три раза и ее отказываются забирать в стационар, ссылаясь на отсутствие мест", – публикует om1.ru историю омички.
8 октября омский Минздрав официально заявил, что в регионе началась вторая волна коронавируса, а в больницы региона все больше поступает тяжелых и среднетяжелых пациентов. За минувшие сутки по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом зарегистрировано 312 случаев заражения. Это рекорд для региона. Например, накануне было выявлено 129 инфицированных в день.
Томская область. Врачей возят на такси
Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с 9 октября в Томской области ужесточают меры по соблюдению масочного режима. А режим самоизоляции продлили до 1 ноября. В то же время приостанавливать в регионе работу учреждений и организаций губернатор пока не собирается. Но предупреждает, что если ситуация ухудшится, решение может быть пересмотрено.
Число вызовов скорой помощи в октябре увеличилось вдвое, возросла нагрузка и на участковых специалистов. Чтобы врачи поликлиник успевали посетить за день как можно больше пациентов, власти области взяли в аренду 30 автомобилей такси. Также губернатор пообещал решить вопрос с созданием в Томске дополнительных бригад скорой медицинской помощи.
Томичи в "Инстаграме" администрации Томской области:
olesyarybina1987: "...Скорые перегружены, на вызов могут сутки ехать. Врача из поликлиники по два дня невозможно дождаться. И это хорошо, если врач хотя бы позвонит... Почему вводят только штрафы нелепые за маски? Обеспечьте магазины и транспорт этими масками за счет бюджета и тогда требуйте соблюдения масочного режима! Почему медицинские учреждения не готовили еще заранее к наплыву заболевших? Над людьми и врачами сейчас происходит издевательство! Самое настоящее! Я с субботы ждала, когда у меня возьмут мазок, теперь жду результат, соответственно, неделю нет понимания – правильно ли назначено лечение, т. к. улучшений нет! А вы только строчите статистику и штрафы! Интересно, губернатор, мэр и остальные значимые лица столько же ожидают врача, скорую?"
Иркутская область. Почти как на Алтае
По сценарию, схожему с тем, что разворачивается в Алтайском крае, происходят события в Иркутской области. К началу августа регион вышел на второй этап снятия ограничений, многие ковидные госпитали были закрыты, либо перепрофилированы обратно. Однако затем статистика зафиксировала резкий рост заболеваемости. Причем большинство инфицированных – это жители небольших городов, а также вахтовики. А вот в самом Иркутске ситуация относительно спокойная, рассказали amic.ru журналисты издания "Бабр".
Сейчас практически все ковидные госпитали заработали снова, плюс ожидается ввод в строй нескольких дополнительных. В настоящее время число заболевших ежедневно превышает 100 человек. В больницах, по словам собеседников, есть проблемы с оснащенностью препаратами. Вопросы вызывает и статистика по летальным исходам от ковида. Наши коллеги считают, что цифры могут быть занижены, при том, что по количеству инфицированных область входит в топ-20 среди всех российских регионов.
Калининградская область. Запретили свадьбы
"После окончания туристического сезона, который был рекордным для Калининграда по количеству туристов, у нас начались рекорды по заболеваемости", – рассказала amic.ru Надежда Будрина. Если во время самоизоляции в регионе максимально было 54 заболевших в сутки, то последние две недели более 60 человек в день, и почти треть из них с пневмониями. Сейчас в Калининграде почти 5 тысяч заболевших с начала пандемии. Растет заболеваемость среди детей и учителей. На дистант отправляют целыми классами, закрывают детсады.
С 1 октября вслед за Москвой в регионе вновь ввели ограничения: в выходные не работают кинотеатры, запрещены банкеты и свадьбы, усилили масочный режим, ряд предприятий ушли на удаленку.
Тестируют не всех, а только тех, у кого симптомы, или контактных. При этом результат теста приходится ждать почти неделю вместо обещанных суток-двух. Жители региона жалуются губернатору, что скорые не приезжают к больным, а в Росздравнадзоре и Минздраве не берут трубку.
Москва. Даже тут попасть на КТ не просто
В Москве об ухудшении эпидобстановки говорят еще с прошлой недели. Власти столицы вновь возвращаются к ограничениям. Так, приостановлено действие социальных карт школьников, пожилых москвичей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал работодателям перевести как минимум треть сотрудников на удаленный режим работы. А столичных школьников отправили на двухнедельные каникулы.
Пройти обследование на коронавирус в столице России тоже не просто. Так, сотрудница "Коммерсанта" Анастасия Лобада рассказала, что ее мужа отказались госпитализировать, несмотря на температуру тела выше 39 градусов и частичное поражение легких (менее 25% – в Алтайском крае с таким тоже не госпитализируют). Лобада написала, что участковый врач несколько дней не мог приехать на вызов, а после приезда скорой ее муж четыре часа ждал КТ, а затем еще несколько часов – приема врача.
5 октября в Москве открыли еще два ковидных госпиталя почти на две тысячи человек.
Пермь. Мы расскажем про ад
Пермяки массово жалуются на невозможность пройти томографическое обследование на коронавирус – ни в системе ОМС, ни в частных клиниках. Даже если на руках есть направление от врача и деньги. Если и "ставят на очередь", ожидание растягивается на две недели. И этом при том, что КТ легких делать нужно как можно быстрее, пишет "РБК-Пермь".
Жители региона рассказывают, что медики не назначают тесты по ОМС, даже если пациент заявляет о контакте с подтвержденным больным.
"Ад – это когда пациенты сутками ждут в скорой КТ, когда на миллионный город всего четыре томографа, из которых один сломался, а круглосуточно работает только один. А в платных клиниках запись на КТ на две недели вперед. Приезжайте к нам в Пермь!"
Приморский край. Скорая через 10 часов
Тревожная ситуация складывается и в Приморском крае, рассказали amic.ru журналисты издания vl.ru (Владивосток). Жители жалуются, что скорая помощь приезжает на вызов через 10 и более часов. Последние несколько недель участились жалобы на нехватку тестов. Количество больных ежедневно растет. Власти края разворачивают новые ковидные госпитали, но, несмотря на это, некоторые пациенты вынуждены ждать госпитализации по 2-3 дня. Приморцы связывают это с дефицитом мест и тем, что выздоравливают от COVID-19 теперь не так быстро, как это было летом. Столкнулся регион и с дефицитом медицинского персонала. Наиболее остро эта проблема стоит в столице края – Владивостоке.
Магаданская область. Тишь да гладь, но это пока
Пожалуй, самой оптимистичной выглядит картина в Магаданской области. Как уверяют корреспонденты издания "Колыма.ру", никакой паники в регионе нет, ситуация развивается (пока, по крайне мере) спокойно. В то же время они отмечают, что ковид в ходе первой волны проник сюда значительно позже, чем в остальные российские регионы. Поэтому повторный рост заболевших в Магадане можно ожидать не ранее ноября-декабря. И это дает шанс местной системе здравоохранения хорошенько подготовиться.
Особенность региона – малое количество населенных пунктов и низкая плотность населения. Все это также должно затормозить инфекцию, надеется собеседник. В настоящее время койки в ковидном госпитале заняты примерно на 60%, в запасе есть еще одно медучреждение. Радует Магадан и небольшим количеством летальных исходов от COVID-19: по данным на 8 октября здесь было выявлено 3 297 зараженных коронавирусом. 2 522 из них выздоровели, 27 – умерли.
Напомним, с сентября в России и Алтайском крае растет заболеваемость населения. Врачи говорят о том, что такой всплеск вызван наложением одной инфекции на другую: ОРВИ и COVID-19. С 6 октября в России каждый день выявляют более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. А 9 октября в стране был установлен новый рекорд: за сутки впервые выявили более 12 тысяч случаев COVID-19.
Комментарии
Мне страшно стало от заголовка. Исправьте ошибку!
Зачем нагнетать? Я переболел, но не тяжело, сразу стал принимать антибиотики, врача не вызывал и больничный не брал, просто отсиделся дома.
10.10.2020 10:34
Eugene
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Ты точно ковидом переболел?
А я на ногах переболел,ничего не принимал.Зато антителами обзавёлся.
Не у всех есть возможность отсидеться дома без больничного. Прогулы и увольнение за прогулы никто не отменил.
Евгений, треть Барнаула так же переболели.
Без попадания в статистику. Вокруг меня таких добрый десяток. Часть из них честно сдавали платный тест на рнк вируса, но... ни у кого не нашли. Хотя симптомы самые ковидные: пропадание обоняния, у некоторых вкуса, ломота мышц и т.п. Потом антитела находятся.
Желаю всем переболеть максимально легко!
10.10.2020 10:46
- гость -
А я на ногах переболел,ничего не принимал.Зато антителами обзавёлся.
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Есть положительный тест на коронавирус? И на антитела тоже есть?
у страны судя по расходам бюджета в приоритете только силовики и чиновники, но ни как ни медицина, образование, наука, социалька
Оптимизация здравоохранения и Ропотребнадзора в действии. На Алтапрессе статья про короновирус в Китае , четкие и своевременные действия государственных структур и высочайшая дисциплинированность населения , в итоге все поют и пляшут , но при этом всё равно соблюдают меры предосторожности .
люди,вы рехнулись на томографах? зачем ?если болеешь-то лечись,лечись лекарствами,а не арбидолом или припарками.томограф не вылечит,поймите.
10.10.2020 11:05
могиканин
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Чем лечиться при коронавирусе? У тебя в домашнее аптечке что-то есть на такой случай?
и еще страшно, что Страньше
Уникальный репортаж про регионы Сибири. Такой информации нигде не найдёшь.
Амик, да пофиг как у других. Многие регионы у нас вообще как другие государства. К чему эта статья? Показать что Попов не виноват?
10.10.2020 10:15
- гость -
Мне страшно стало от заголовка. Исправьте ошибку!
10.10.2020 11:28
- гость -
и еще страшно, что Страньше
Люди!!!Какая ошибка? Книжки читать надо,а не обвинять в безграмотности! Эта фраза из Кэролла!
Зачем нагнетать? Я переболел, но не тяжело, сразу стал принимать антибиотики
Причём тут антибиотики! Они не помогают от вируса. У вас крепкий организм и он сам справлся. Я ничего не пил и вылечился, несмотря на характерную клинику и подтверждённый положительный анализ на ковид.
При этом мне хватает ума не пропагандировать своё отношение к лечению и давать советы, потому что единичный случай вообще ни о чем не говорит. На течение заболевания влияет очень много факторов помимо лечения. Это возраст, пол, наличие сопутствующих заболеваний, состояние иммунитета и много того, что мы не знаем. Многие же из моего окружения стали сразу пить антибиотики и болеют очень тяжело.
И что из этого следует, что антибиотики и лечение - зло? Нет, это лишь значит то, что лечить это заболевание не умеют и все отдано на откуп иммунитета.
Книжки читать надо
Чем дальчее, тем хужее и хужее
Помните, как грипп лечить? Вот точно так же. Разница в том, что температура может больше четырех дней скакать. И, да, антибиотики не лечат от вирусов. Совсем. Антибиотики принимают только, если бактериальные осложнения начались.
Уж пусть выложат в интернет протоколы лечения или алгоритмы действий для заболевших, раз все равно врачебной помощи не дождешься
Сначала запугали людей, а теперь удивляются такой реакции населения. Да у нас народ наполовину психически не стабильный, зачем кошмарить было?
10.10.2020 12:23
- гость -
Протоколы и схемы почему-то сильно отличаются. Особенно бесят Азитромицин+Арбидол, которые сплошь и рядом прописывают. От такого лечения только хуже становится. Так и попадают в тяжёлом в больницы потом.
10.10.2020 11:47
- гость -
Амик, да пофиг как у других. Многие регионы у нас вообще как другие государства. К чему эта статья? Показать что Попов не виноват?
ТОГДА УЖ СРАВНИВАЙТЕ ЗАРПЛАТЫ,УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В РЕГИОНАХ.
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ДО КОВИД БЫЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ БОЛЕЮЩИХ РЕГИОНОВ.
А ТЕПЕРЬ ДАЖЕ СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ,ЧТО БУДЕТ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Многочасовые очереди в больницах, нехватка медиков, невозможность попасть на прием к врачам и сделать тест на COVID-19: ощущение, что эпидемиологическая обстановка из-за ОРВИ и ковида в Алтайском крае выходит из-под контроля властей.
Всё. Что еще говорить?
Пожинаем плоды голиковской ОПТИМИЗАЦИИ.
Достойна награждением очередным орденом !
Антибиотик тут назначают не потому что вирус, а потому что от вируса идет побочка в виде пневмонии, которая осложняется потом бактериальной инфекцией поверх. Кстати грипп тоже часто вызывает побочку в виде пневмонии. Азитромицин еще с весны всем подряд назначают.
Кому страшно - не читайте, смотрите мультики...
Спасибо, Амик, за информацию. Теперь хоть знаем, что вся Россия в одной лодке, не так одиноко)
Спасибо Голиковой.
Сверхдержава нечего даже добавить.
И кто же это угробил медицину... за последние 20 лет, а????
При ком же больницы оптимизировали/сократили в 2(два) раза????
Кто же это солнышко, на лучик счастья......дарующий людям заботу и радость... ???
Или поди ж ты Омерика виновата, снова Обама в подъездах гадит...больнички почикал, на бабло медиков кинул, не???
0.10.2020 12:43
- гость -
Кому страшно - не читайте, смотрите мультики...
____________________________________________________
мультики про самолетики (чижистрижи) и новейшие бомбочки
Антибиотик тут назначают не потому что вирус, а потому что от вируса идет побочка в виде пневмонии, которая осложняется потом бактериальной инфекцией поверх. Кстати грипп тоже часто вызывает побочку в виде пневмонии. Азитромицин еще с весны всем подряд назначают.
Осложнения-то в основном - вирусные пневмонии, которые тоже антибиотиком не лечатся. Тот же Проценко говорил, что в Коммунарке не назначают избыточного лечения в виде антибиотиков.
10.10.2020 13:08
- гость -
За последние 20 лет????Да медицины не стало еще в конце 80-х, при меченой "перестройке", а уж при беспалом в 90-х ее напрочь угробили!Юный что ль совсем, что элементарщины не знаешь?
ааааааааааа.
все отметившиеся тролли - вы все умрете
Антибиотики - не конфетки. От них довольно серьезная побочка: от поноса до глухоты. Назначают , подбирают индивидуально. Если нет бак.инфекции, то вы просто гробите иммунитет, который пытается победить вирусы. Отсюда и столько осложнений сейчас. Есть конкретно противовирусные препараты (тоже специалист должен назначать), симптоматическое лечение, и устранение интоксикации, которая особенно сильна при вирусах.
"Да медицины не стало еще в конце 80-х, при меченой "перестройке", а уж при беспалом в 90-х ее напрочь угробили!"
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Володьку отмазываешь? Думаешь, никто не помнит? Ничего в 80-х не менялось и даже в 90-х. Оптимизировать медицину начали с приходом путина.
Знакомые живут в Испании, Мадрид.
Вот, что пишут:
"В принципе все нормально, Ничего не переполнено, умирающих мало. Якобы растет число заболевших.... Тут все очень раздувается, идет массивное промывание мозга.
Пока все работает. Есть некоторые ограничения. Некоторые сектора разоряются по полной. Я работаю из дома...
У нас медиков не хватает - это проблема. Поликлиники не справляются вообще. Операции плановые все отложены. Соц. фонд по уши завален тоже.
Какой-то хаос. И то ли еще будет. "
Кушайте капитализм и приватизацию большой ложкой. Уверена , что там на верху у руля совсем не просто. Ищите виноватых. Сами то вы что делали все эти годы? Работали или оппозицию бездельников создавали? И воруют у нас везде, и депутаты, градоначальники и просто манагеры, кассиры и прочая...Этот мир сошел с ума.
Суть капитализма всегда одна. Настает кризис перепроизводства, сразу как по волшебству появляется война или пандемия, которая рушит и разоряет производство. Богатеют одни спекулянты. Потом появляется новый цикл новых производств, накопят капитал и заново кризис, спекулянты отжимают созданное трудом. Таков капитализм. Вы же отказались от уравниловки, социализма...
10.10.2020 13:08
- гость -
Мож тебе психиатру показаться, преследует тебя ктото 20 лет ужо, не омерига, а кто то другой.
Из всей ситуации морального разложения и воровства вытекает необходимость жесткого полицейского государства. Сталина на вас нет.
Спекуляция была запрещена законом в ссср. Сейчас она процветает .
10.10.2020 11:01
- гость -
у страны судя по расходам бюджета в приоритете только силовики и чиновники, но ни как ни медицина, образование, наука, социалька
Только сейчас дошло что ли?
10.10.2020 13:14
- гость -
10.10.2020 13:08
- гость -
За последние 20 лет????Да медицины не стало еще в конце 80-х, при меченой "перестройке", а уж при беспалом в 90-х ее напрочь угробили!Юный что ль совсем, что элементарщины не знаешь?
Слушай ты, старый, а что же твой вождь Обнуленин за 20 лет не исправил Ельцинские косяки? срок немалый 20 лет.
Спекуляция была запрещена законом в ссср. Сейчас она процветает
Так это из-за спекуляции у вас куча магазинов под боком, а при СССР 2 магазина на 10 кварталов, пустые полки и очереди на 2 часа за молоком. Не рай вообще, хотя много чего и хорошего было
10.10.2020 16:46
- гость -
Вопрос в том , что продают эти магазины и с какой накруткой. Если местных фермеров продукты с наценкой 50 % это счастье. А на самом деле 100-200% накрутки и продукты привозные....китайские или украинско-польские.
Почему не отправляют самолеты с гуманитарной помощью, пора бы уже, масочки, персонал,оборудование,что-то подзадержались.
В Бийске ковидные покупают лекарства за свой счет. Мэр города целует учителей поздравляя с праздником и через 2 часа узнает что у него ковид. Зам мэра украл деньги на обустройство дворов и уходит в отставку. Скорые не приезжают вообще. В больнице не делают тесты. Тесты только за деньги. Реально в Бийске 200-300 каждый день положительных тестов но они за деньги и в статистику не входят.
Желаю всем переболеть максимально легко!
Типун тебе на твой грязный язык!!!!!
У тебя есть джинсы, жвачка и 300 сортов колбасы, но нет бесплатной медицины и бесплатного образования...Чем же ты недоволен, дружище???