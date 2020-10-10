Уже 140 лебедей прилетели на зимовку в Алтайский край

Лебеди начали прилетать на зимовку в Алтайский край. Об этом рассказали сотрудники заказника "Лебединый", пишет официальный сайт региона.

"Вполне возможно, часть из них останется зимовать, а какая-то часть полетит дальше. На самом деле им эти озера не очень удобны. Лебеди любят открытые пространства, а у незамерзающих озер заросшие берега, поэтому птицы держатся и на других озерах Советского района, и в Обской пойме, где есть возможность кормиться. На этих водоемах лебеди будут до тех пор, пока они не начнут замерзать, а потом перелетят на озера уже в пределах заказника", – пояснил орнитолог Алексей Эбель.

В Алтайтурцентре отметили, что в 2019 году благодаря людям, которые участвуют в подкормке птиц, на зимовку в Алтайский край прилетели свыше 1200 лебедей.