В ГИБДД рассказали подробности о столкновении двух "Жигулей" в центре Барнаула

В ГИБДД прокомментировали утреннюю аварию в центре Барнаула. Выяснилось, что в столкновении фигурировал третий автомобиль.
"Установлено, что мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota, Premio при перестроении совершил столкновение с ВАЗ-21150 под управлением неустановленного водителя и ВАЗ-21074 под управлением мужчины 1964 года рождения", – говорится в сообщении.
В результате аварии ВАЗ-21150 опрокинулся и задел двух пешеходов. Водитель с места происшествия скрылся в неизвестном направлении. Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить в ГИБДД Барнаула по телефону 391-090 либо 393-605.
Комментарии
Отпечатки с руля снимут надеюсь?
он на машине скрылся или убежал?
Как достала пьянь.
Тойота вод только усугубил себе срок. Или с повинной дурень, тебе не скрыться.
А инстаграмм пишет о пьяном водиле 2115 и двух сбитых детях..
Из текста следует что скрылся Водитель ваз 21150 так как г.р. водителя тойоты указан а у ВАЗ неизвестный Водитель
14:23, читать учись!!! Водитель 15-шечки сбёг.
Водитель оказался без яичек)))
Это он получается и летел с огромной скоростью, перевернулся, вылез,паразит, и убежал, наверное, чтобы освидетельствование не проходить, иначе какой смысл.
10.10.2020 16:17
- гость -
Дак мож торопился куда сильно, не?
В пт на переходе у Колизея не остановилась белая корона , еле выскочил , дибил какой то ездит , есть такой!!! Номеров вот некогда запомнить было!
Еду не торопясь в пятницу по Красноармейскому. Никому не мешаю. Скорость 35 км/ч. Подъезжаю к трамвайной остановке.Пешеходов не видно с обеих сторон. Но тут как како то олень как выскочит за 2 метра перед бампером, и как понесется оголтело..Вот номеров не запомнил к сожалению... Помню только татуировку на лбу "АЛЁША!!!"