В ГИБДД рассказали подробности о столкновении двух "Жигулей" в центре Барнаула

В ГИБДД прокомментировали утреннюю аварию в центре Барнаула. Выяснилось, что в столкновении фигурировал третий автомобиль.

"Установлено, что мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota, Premio при перестроении совершил столкновение с ВАЗ-21150 под управлением неустановленного водителя и ВАЗ-21074 под управлением мужчины 1964 года рождения", – говорится в сообщении.

В результате аварии ВАЗ-21150 опрокинулся и задел двух пешеходов. Водитель с места происшествия скрылся в неизвестном направлении. Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить в ГИБДД Барнаула по телефону 391-090 либо 393-605.