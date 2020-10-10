Барнаульцы нашли в центре города "голый" участок теплотрассы

Житель города в сообществе Barnaul22 рассказал о голом участке теплотрассы, который он нашел на одной из улиц.

"Наверное, в эту зиму на улице Папанинцев вдоль забора будет не так холодно, ведь трубы теплотрассы, идущие к дому № 174а по поверхности, не изолированы. А вот будет ли тепло в квартирах – другой вопрос", – написал автор поста.

На опубликованных фотографиях видно, что труба, которая тянется вдоль забора, почти полностью облезла, а местами из-под разорванной изоляции торчит вата.

"Будет тепло, но дорого. Улицу отапливать будут за счет собственников", – написал под постом один из жителей города.