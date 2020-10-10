Барнаульцы нашли в центре города "голый" участок теплотрассы

Житель города в сообществе Barnaul22 рассказал о голом участке теплотрассы, который он нашел на одной из улиц.
"Наверное, в эту зиму на улице Папанинцев вдоль забора будет не так холодно, ведь трубы теплотрассы, идущие к дому № 174а по поверхности, не изолированы. А вот будет ли тепло в квартирах – другой вопрос", – написал автор поста.
На опубликованных фотографиях видно, что труба, которая тянется вдоль забора, почти полностью облезла, а местами из-под разорванной изоляции торчит вата.
"Будет тепло, но дорого. Улицу отапливать будут за счет собственников", – написал под постом один из жителей города.
Комментарии
Это мелочь по сравнению с магистраль от Тэц3. Потребитель оплатит.
Члены комиссии по подготовке к зиме - настоящии члены.
от Ротора до Южного,за 76 - й школой , не первый год !
Накрутите эти 3 метра подручными материалами и не садитесь больше там своими задницами.
Накрутите эти 3 метра подручными материалами и не садитесь больше там своими задницами.
Ну если у тебя идет осознание мира через задницу, то другие, в основном, используют сначала зрение, мой дешевый бобик
Видимо труба облезла в результате многочисленных посещений того места туристами.
Надо рядом с трубами немного постоять,уперев руки в боки,головой покачать и сказать:"Ну вот же стервецы.И,собственно,собственникам придётся расплачиваться.Зла не хватает.И когда только порядок начнут наводить? И это центр города!"
По дороге на ротор погуляйте, вообще в шоке будете
У нас Южный, ул Чайковского 45,топят каждый год улицу,,, теплотрассы проходит вдоль нескольких домов... И никто не видит почему то.