Геннадий Онищенко выступил против новых ограничений из-за коронавируса

Академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что возвращение жестких ковидных ограничений в России недопустимо. Об этом сообщает ТАСС.
"Не надо, я убежден и говорю: не надо. Возвращаться к весенним (ограничениям) – это демонстрировать свою безграмотность. Надо в каждом конкретном случае разбираться", – сказал он.
По мнению Онищенко, воспитывать сознательность в гражданах нужно иначе. В том числе штрафами.
"Наша с вами задача – воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания", – отметил бывший главный санитарный врач.
Комментарии
По мнению Онищенко, воспитывать сознательность в гражданах нужно иначе. В том числе штрафами.
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Первое предложение неконкретизировано , а значит бла- бла ни о чём , второе свидетельствует о том, что казна требует наполняемости, ибо чёс граждан единственное, чем можно компенсировать расход бюджетных средств на "пиры во время чумы"
* самопокаяния чиновничьего по вопросам организации и проведения различного рода торжеств и общественно значимых государственных мероприятий в период пандемии не будет, упор на несознательность граждан - единственное, что видится в умах бюрократического аппарата.
Онищенко, высказывает нормальные мысли, к которым, придет большинство людей со временем.
Онищенко, высказывает нормальные мысли, к которым, придет большинство людей со временем.
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Одна мысль, умноженная на единицу, остаётся одной мыслью, ибо второй не прозвучало.
Онищенко, высказывает нормальные мысли, к которым, придет большинство людей со временем.
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При условии, что доживет.
Вот она морда чиновников с их хищным оскалом - грабить, грабить и грабить народ для пополнения своих карманов!
11.10.2020 08:55
- гость -
Безропотно обрабатывать власть имущих? Вы власть имущий или безропотный раб?
Штрафовать надо таких, как анищенка. Причем ежедневно, иначе до таких дебилов нескоро дойдет, что грабить народ нельзя.