Геннадий Онищенко выступил против новых ограничений из-за коронавируса

Академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что возвращение жестких ковидных ограничений в России недопустимо. Об этом сообщает ТАСС.

"Не надо, я убежден и говорю: не надо. Возвращаться к весенним (ограничениям) – это демонстрировать свою безграмотность. Надо в каждом конкретном случае разбираться", – сказал он.

По мнению Онищенко, воспитывать сознательность в гражданах нужно иначе. В том числе штрафами.

"Наша с вами задача – воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания", – отметил бывший главный санитарный врач.