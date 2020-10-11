Ученые выявили новые симптомы коронавируса

Британские ученые выяснили, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах свидетельствуют о заражении коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам специалистов, симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста пациентов. Минздрав Великобритании принял решение не вносить эти симптомы в список индикаторов COVID-2019. Это сделано для того, чтобы не перегружать центры тестирования.

Сейчас в стране есть три официально признанных симптома коронавируса: температура, продолжительный кашель, а также потеря или изменение обоняния. Всего в Британии выявлено 570 тысяч зараженных.