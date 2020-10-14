Компания Apple презентовала iPhone12

Компания Apple провела презентацию, на которой показала новое поколение iPhone. 12-я модель будет поддерживать сети 5G.

Глава корпорации Тим Кук заявил, что новая сеть позволит добиться лучшей скорости передачи данных, работы стриминга, онлайн-игр, общения по видеосвязи и не только. По его словам, с сетью 5G необходимость подключения к Wi-Fi если не исчезает совсем, то сводится до минимума.

Глава мобильного оператора Verizon, выступивший на презентации, пообещал, что в идеальных условиях скорость составит до 4 гигабит в секунду на скачивание и 200 мегабит на загрузку.

Смартфон будет представлен в четырех версиях – от mini до Pro.