Таинственный город. Барнаул утонул в густом тумане

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Густой туман опустился на Барнаул утром 14 октября. Город буквально утонул в дымке и скрылся от глаз. Люди выглядят как собственные тени, а высотки кажутся бесконечными, теряясь в белой пелене.
В ближайшие дни в регион придет существенное потепление, на выходных погода так и вовсе порадует горожан: воздух прогреется до +15 градусов. Еще можно успеть сделать красивые снимки. А пока смотрим фоторепортаж Вячеслава Мельникова с окутанных осенним туманом улиц Барнаула.
Комментарии
Хорошо...!!!
Фотки у Вовы гораздо лучше, чем у Смолихиной,
14.10.2020 10:41
- гость -
Кто такой Вова?
Тьфу, у Славы.
Куда плюёшь?! Монитор весь уже в слюнях...
Ты это... давай вылазь из шкафа. Завтракать пора.