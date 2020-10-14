Таинственный город. Барнаул утонул в густом тумане

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Густой туман опустился на Барнаул утром 14 октября. Город буквально утонул в дымке и скрылся от глаз. Люди выглядят как собственные тени, а высотки кажутся бесконечными, теряясь в белой пелене.

В ближайшие дни в регион придет существенное потепление, на выходных погода так и вовсе порадует горожан: воздух прогреется до +15 градусов. Еще можно успеть сделать красивые снимки. А пока смотрим фоторепортаж Вячеслава Мельникова с окутанных осенним туманом улиц Барнаула.