Медсестра барнаульской поликлиники умерла от коронавируса

Медсестра барнаульской поликлиники № 14 Татьяна Романова скончалась от коронавируса. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.
"Романова Татьяна Владимировна, старшая медсестра 2-го терапевтического отделения КГБУЗ "Городская поликлиника № 14, г. Барнаул" приняла смерть в борьбе с коронавирусной инфекцией в городе Барнауле Алтайского края", – говорится в сообщении.
Жители города отмечают, что в поликлинике сразу несколько сотрудников находятся на больничном из-за коронавируса. В комментариях пользователи пожелали им сил и здоровья.
"Войны без потерь не бывает. Но вряд ли можно кого-то этим утешить", – пишут сотрудники медучреждения.
Комментарии
Соболезную,
чем дальше, тем больше некрологов.
Собрать бы эту пачку и швырнуть бы в лицо Попову и Томенко!
Земля Вам пухом Татьяна Владимировна.
Горе в семье...
наши соболезнования
Сколько лет ей было ?
Соболезнования родным и близким.
Для медработников очень трудное время, держитесь-не болейте, как мы без вас.
Мои соболезнования близким.
Соболезнования родным.
Земля пухом!!! Единственный человек, до которого в этом дурдоме можно было дозвониться! она помогла нам с мужем и сыном сделать на дому контрольные мазки, благодаря которым мы смогли пойти на работу и в школу! Как жаль, что такие хорошие люди умирают!