Медсестра барнаульской поликлиники умерла от коронавируса

Медсестра барнаульской поликлиники № 14 Татьяна Романова скончалась от коронавируса. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.

"Романова Татьяна Владимировна, старшая медсестра 2-го терапевтического отделения КГБУЗ "Городская поликлиника № 14, г. Барнаул" приняла смерть в борьбе с коронавирусной инфекцией в городе Барнауле Алтайского края", – говорится в сообщении.

Жители города отмечают, что в поликлинике сразу несколько сотрудников находятся на больничном из-за коронавируса. В комментариях пользователи пожелали им сил и здоровья.

"Войны без потерь не бывает. Но вряд ли можно кого-то этим утешить", – пишут сотрудники медучреждения.