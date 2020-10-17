В Горном Алтае запретили работу общепита после 22:00

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в распоряжение об ограничениях в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Одна из поправок касается запрета работы заведений общепита в ночное время. Согласно документу, кафе, рестораны и другие места общественного питания не могут обслуживать клиентов с 22:00 до 8:00.

"Это позволит предпринимателям сохранить рабочий режим, но обезопасит жителей от угрозы распространения коронавируса, – объяснил Хорохордин. – К сожалению, известны случаи, когда в местах общепита устраивались массовые мероприятия в вечернее и ночное время с полным игнорированием установленных правил".

Кроме того, в нескольких муниципальных образованиях каникулы у школьников начнутся раньше. Так, ученики 1-9 классов будут отдыхать с 26 октября по 8 ноября, а 10-11 классов – с 29 октября до 8 ноября. Это касается образовательных учреждений Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Улаганского, Усть-Коксинского и Шебалинского районов.

Еще одной мерой стало изменение условий приема граждан многофункциональными центрами (МФЦ). Теперь он осуществляется исключительно по предварительной записи.