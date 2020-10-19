Томенко сравнил ковидную обстановку в Алтайском крае с военной

Глава Алтайского края в ходе оперативного совещания с региональным правительством 19 октября выслушал доклады об эпидемиологической ситуации в регионе и сравнил текущую ситуацию с военной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Я бы сравнил обстановку сегодняшнего дня с обстановкой, по сути дела, военной. Что происходит? Постоянные атаки вируса, постоянное увеличение количества пострадавших, количества заболевших, тех, кому требуется помощь, – заявил Виктор Томенко. – И у нас на фронте этой борьбы, конечно, система здравоохранения, конечно, медицинские работники. Но чтобы там обстановка складывалась хорошо, надо чтобы весь тыл, весь остальной край был также по максимуму мобилизован".
В частности, одной из первоочередных задач стало увеличение мощности ковидных госпиталей. Согласно докладу главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, в Алтайском крае развернуто 4,3 тысячи коек для заразившихся коронавирусом, из них более 90% используются в настоящее время.
В связи с этим принято решение об открытии дополнительных мест. Речь идет еще о 970 коечных местах. В частности, рассматривается вопрос открытия ковидных госпиталей на базе немедицинских организаций.
Региональные власти намерены продолжать решать вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи населению. К этому планируется подключить бизнес, в том числе фармацевтические компании.
Комментарии
Коечный фонд в госпиталях для больных коронавирусом заполнен на 90%
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А 10%, это для "блатных"?
Если как говорит губернатор, это война, так зовите на помощь господина Шойгу. У них и люди есть и технологии и бюджет
а это на бумаге, чтобы контрольные значения не нарушать.
учитывая что в 5-й пациенты лежат в коридорах, и про Новоалтайск писали про заполненность более чем на 100%.
Но койки фигня.
Вопрос, где врачей взять?...
Рассматривается вопрос открытия ковидных госпиталей на базе немедицинских организаций.
Да действовать пора!!!!!!!!!!!!Давно пора!!!!!!!!!!!!
Для жителей Московской области для жалоб и быстрых решений (не приехал врач на вызов, нет тестов на COVID-19, не отвечает телефон учреждения, потерялась карта ребёнка, разобраться со справками, госпитализировать маму, не возможно записаться к специалисту и пр.) - созданы телеграмм-чаты для каждого округа. Все ответственные руководители здравоохранения (Гл врачи, зав поликлиникой и др) - отвечают и помогают лично.
В Москве за 40 дней построили и оснастили клинический центр инфекционных болезней в Вороново. МЧС. На 900 мест. Надо просить помощи, в крае нет ни одной современной больницы. А КЦИБ потом можно использовать как обычную многопрофильную больницу.
Он что ВП объявил?
а где раньше был? Когда критическая ситуация, спохватился, да всех разогнать, еще весной предупреждали о 2ой волне. вот тогда и надо было все предусмотреть
В ходе оперативного совещания "выслушал доклады", "сравнил текущую ситуацию",
Региональные власти намерены продолжать решать вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи населению. От ваших "докладов и отчётов" людям не легче!!!! Сплошная иммитация бурной деятельности. Вызвали скорую в четверг вечером через 112..... ждёмс до сих пор...(понедельник вечер). Мы ещё живы!!!
#МыЕщёЖивы, #WeStillAlive
Нам на пресс-конференциях тоже докладывают, что лекарства в аптеках есть, только мы их неправильно покупаем, что знакомые докладчиков за 15 минут врача вызывают и день в день ПЦР сдают. Интересно, Томенко такие же доклады делают?
В сентябре писали ,что Алтайскому краю выделили ЕЩЕ 17 млрд рублей в связи с пандемией.
А комментарии людей страшно читать!
СВОЙ НАРОД НАДО ЛЮБИТЬ .
Про фронт и тыл очень поэтично сказано, но только у нас в тылу даже не верят, что «война» идёт. Вот в чем проблема. Кричат про нарушенные права, про бесполезные маски и прочую дичь. И продолжают заражать друг друга.
Свободно 10 %коечного фонда?????????????????????
Господин Томенко, уже трубить надо, что у нас крах. Вы скрываете, что люди сидят в коридорах и ждут очереди на кислород, ужас!!! Где фильтры и врачи в фильтрах в СИЗАХ( чтобы не перезаряжались врачи)? Что Вы сделали с Поповым, в поликлиниках одним потоком идут больные с ковидом и орви, , а потом с этим самым ковидом бегают по аптекам в поисках лекарств( правда от знакомых). Это не выдуманные истории.