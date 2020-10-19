Томенко сравнил ковидную обстановку в Алтайском крае с военной

Глава Алтайского края в ходе оперативного совещания с региональным правительством 19 октября выслушал доклады об эпидемиологической ситуации в регионе и сравнил текущую ситуацию с военной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Я бы сравнил обстановку сегодняшнего дня с обстановкой, по сути дела, военной. Что происходит? Постоянные атаки вируса, постоянное увеличение количества пострадавших, количества заболевших, тех, кому требуется помощь, – заявил Виктор Томенко. – И у нас на фронте этой борьбы, конечно, система здравоохранения, конечно, медицинские работники. Но чтобы там обстановка складывалась хорошо, надо чтобы весь тыл, весь остальной край был также по максимуму мобилизован".

В частности, одной из первоочередных задач стало увеличение мощности ковидных госпиталей. Согласно докладу главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, в Алтайском крае развернуто 4,3 тысячи коек для заразившихся коронавирусом, из них более 90% используются в настоящее время.

В связи с этим принято решение об открытии дополнительных мест. Речь идет еще о 970 коечных местах. В частности, рассматривается вопрос открытия ковидных госпиталей на базе немедицинских организаций.

Региональные власти намерены продолжать решать вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи населению. К этому планируется подключить бизнес, в том числе фармацевтические компании.