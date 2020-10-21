"Белочек жалко". Куница забрела в барнаульский парк

Фото: Галина Христолюбова / vk.com/usynovi_zakaznik

Жительница Барнаула в группе "Усынови заказник" рассказала о встрече с необычным гостем в парке "Юбилейный". Его присутствие выдали птицы, которые вели себя очень беспокойно, привлекая внимание громким галдежом.

"Было как-то жутковато, но я решила все же посмотреть, на кого орут сороки. Когда увидела вместо предполагаемой совы темный силуэт зверька, даже растерялась, – рассказала Галина Христолюбова. – Вроде на белочку не похож, на кота тоже, да и поведение сорок не понятно. Сидел зверек высоко, спускаться не собирался".

В комментариях ей рассказали, что на снимках лесная куница. Этот хищник может охотиться на небольших зверьков, в том числе и белок.

"Значит это куница и ее надо, наоборот, поскорее прогнать, а не спасать, а то белочек жалко, их в парке много в этом году", – пришла к выводу женщина.

Примечательно, что в тот же день в парке она увидела и другую интересную гостью – длиннохвостую неясыть (сову). Ее присутствие также выдали сороки, которые кружили вокруг птицы. Посетительница парка спугнула "обидчиков".

Ранее amic.ru писал, что сотрудники барнаульского детского сада № 217 с названием "Жар-птица" спасли сову от стаи ворон.