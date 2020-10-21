"Белочек жалко". Куница забрела в барнаульский парк

Фото: Галина Христолюбова / vk.com/usynovi_zakaznik
Жительница Барнаула в группе "Усынови заказник" рассказала о встрече с необычным гостем в парке "Юбилейный". Его присутствие выдали птицы, которые вели себя очень беспокойно, привлекая внимание громким галдежом.
"Было как-то жутковато, но я решила все же посмотреть, на кого орут сороки. Когда увидела вместо предполагаемой совы темный силуэт зверька, даже растерялась, – рассказала Галина Христолюбова. – Вроде на белочку не похож, на кота тоже, да и поведение сорок не понятно. Сидел зверек высоко, спускаться не собирался".
В комментариях ей рассказали, что на снимках лесная куница. Этот хищник может охотиться на небольших зверьков, в том числе и белок.
"Значит это куница и ее надо, наоборот, поскорее прогнать, а не спасать, а то белочек жалко, их в парке много в этом году", – пришла к выводу женщина.
Примечательно, что в тот же день в парке она увидела и другую интересную гостью – длиннохвостую неясыть (сову). Ее присутствие также выдали сороки, которые кружили вокруг птицы. Посетительница парка спугнула "обидчиков".
Ранее amic.ru писал, что сотрудники барнаульского детского сада № 217 с названием "Жар-птица" спасли сову от стаи ворон.
Комментарии
Вот щас выиграет Юбилейный гранд на рекнострукцию парковой зоны, там ни белок ни куниц не останется. и сорокам сидеть негде будет Понатыкают атракционов. Закатают в асфальт. Не зря же Барнаульская крепость закрылась. Меняют дислокацию.
Держите карман шире! Мизюлинскую рощу выбрали голосованием , как объект и что её уже нет в планах по проведению работ. Чиновники "творят"в городе что хотят! Все эти голосования и мнения горожан им в одно место. Вот вам и самоуправление и мнение народа.
как это прогнать?
то есть белочек жалко, а куницу нет?
Белочек ей жалко, а куницу нет...Такая же животинка, гораздо полезнее белочек
Куниц рысь хорошо ест, закидывайте туда рысь и проблема решена.
Ну что, зверолюбцы, кого приговаривать будете? Куницу или миленьких мохнатых белочек? Выбирайте с умом.
полагаю в скором времени в парках города ждать волков и медведей...?
чё, получается лес и вправду весь вырубили...